若紐約市長初選票數差距小 恐將人工重新計票

2日，紐約選舉委員會員工正在統計不在籍選票。(美聯社)

目前排名前三的民主黨紐約市 長參選人提出，如果最終出爐的票數差距較小，他們將要求重新人工計票，若最終需要人工計票，這將是紐約市現代歷史上的首次。

根據選舉委員會6月30日更新的排序複選制初步結果，布魯克林區長亞當斯 依然以51.1%的得票率保持領先，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)以48.9%的得票率小幅落後亞當斯，二人相差1萬4755張票，而賈西亞則僅領先排名第三的威利(Maya Wiley)347票；不過仍有約13萬張不在籍選票和宣誓選票未計入，勝負依舊未定。

日前亞當斯、賈西亞和威利都各自向選舉委員會提出訴訟，以保護自己挑戰選舉結果的權利；賈西亞的律師Stanley Schlein表示，在紐約市長及市級公職選舉中，都沒有這樣的情況發生。

根據州法，如果參選人的票差距小於總票數的0.5%，即初選中93萬5000張選票中的約4500票，就會引發手動重新計票；若進行手動重新計票，將有法官監督計票過程。

資深選舉律師Jerry Goldfeder表示，出現小於4500票數差距的可能性非常低，他也預計若真的需要人工重計，可能需要幾個星期的時間。

另一名選舉律師John Ciampoli也指出，人工計票可能會拖延至9月底才能完成，那將會非常接近11月大選的時間，且該工程也將損失納稅人數百萬元，「此外，0.5%的差距在排序複選制情況下如何計算？是任意兩名參選人之間票數相差低於0.5%嗎？是第一輪還是第二輪計票時呢？」

選舉委員會暫未對此做出回應。

紐約市上一次市長選舉中初選人工計票是在1917年共和黨初選中，此外2019年皇后區 地區檢察官選舉中也出現用三周時間手動完成1萬張選票的重新計票。