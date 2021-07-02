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曼哈頓華埠捅人案 28歲華裔獄警被捕

記者張晨／紐約報導
吳吉米被監控拍到當日身穿白色T恤黑色短褲。(市警提供)
吳吉米被監控拍到當日身穿白色T恤黑色短褲。(市警提供)

曼哈頓華埠日前發生一起持械捅人案件，一群華裔年輕人在酒吧喝酒後，午夜在勿街(Mott St.)發生爭執，導致一人被利器捅傷肋骨；市警2日表示已逮捕其中一名涉案華裔嫌犯，為28歲的市懲戒局獄警吳吉米(Jimmy Wu，音譯)，他被控攻擊(Assault)、威脅(Menacing)等四項罪名，已被停職。

警方表示，案件發生在6月27日凌晨4時許，在勿街38號門口，一群華裔男子在酒吧外與一名保鑣發生爭執，並相互打鬥。

大約有十餘人捲入這場肉搏戰，一名了解此案的消息人士表示，許多參與者為同一個兄弟會的成員；當時一名20歲的華裔目擊者試圖介入制止鬥毆時，其中一嫌犯刺傷了他的胸部，受害者案發後被送往表維醫院，並無性命之憂。

在警方公布涉案者特徵後，吳吉米透過自己的律師自首，稱涉及此案，但並非捅人者，僅揮拳毆打了受害者。

律師布朗(Robert Brown)表示，警方對吳吉米的指控「純屬虛構」，當事人知道自己是本案的相關人員，所以同意與探員見面協助調查，「因為他是目前唯一被逮捕的人，所以被指控企圖團伙襲擊(Attempted Gang Assault)等多項罪名——就好像他是真正的捅人者一樣。」

警方認為吳吉米並非持刀行凶者，當局說，法官下令以2500元的保釋金將他拘留，他也已繳納了保釋金。

布朗指出，一名目擊者描述襲擊者為一名男性，身高在5呎8吋到5呎10吋之間，體重200到250磅，頭戴藍色或黑色的帽子。

在吳吉米被逮捕後，懲戒局暫停了他的職務，他於2017年進入該部門，並被分配到雷克島監獄(Rikers Island)的Anna M. Kross Center工作。

懲戒局局長希拉爾迪(Vincent Schiraldi)表示，我們的一名獄警因涉嫌團夥襲擊被捕，這令人深感不安，懲戒局絕不容忍職員在上班或休班時做出危害公共安全的行為。

另外兩名嫌犯2日仍在逃。

另一名嫌犯的體貌特徵，目前在逃。(市警提供)
另一名嫌犯的體貌特徵，目前在逃。(市警提供)
另一名嫌犯的體貌特徵，目前在逃。(市警提供)
另一名嫌犯的體貌特徵，目前在逃。(市警提供)

華裔 華埠 監獄

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