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溫塔莉認輸 白艾榮將成首位非洲裔曼哈頓地區檢察官

記者金春香／紐約報導
白艾榮贏得民主黨內初選，預計將成為首位非洲裔曼哈頓地區檢察官。（本報檔案照）
白艾榮贏得民主黨內初選，預計將成為首位非洲裔曼哈頓地區檢察官。（本報檔案照）

紐約市又一新市級職位選舉結果出爐。目前票數排在第二的曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)2日宣布認輸，票數第一的白艾榮(Alvin Bragg)贏得民主黨內初選，在民主黨選民占多數的曼哈頓，他預計將在11月的大選中勝選，成為首位非洲裔曼哈頓地區檢察官。

根據日前未計入不在籍選票的計票情況，白艾榮以7萬1947張票、33.9%的得票率領先，溫塔莉以6萬4682張票、30.5%的得票率居於第二。

溫塔莉2日表示，此次初選是一場艱苦選戰，在目前已經計入絕大多數選票的情況下，很明顯她無法獲勝，將以幾個百分點之差落敗。

溫塔莉表示自己1979年平安夜與家人落地紐約甘迺迪國際機場(JFK)、在美國開啟新生活時，從未想到有一天自己會競選在美國有重要司法地位的曼哈頓檢察官一職，她感謝團隊的支持和付出，她也恭喜白艾榮成為首位非洲裔曼哈頓地區檢察官，雖然二人在競選過程中有矛盾，但她相信其會為紐約帶來司法正義，她也會全力支持白艾榮和地區檢察官辦公室的所有成員。

47歲的白艾榮成長於曼哈頓哈林區，畢業於哈佛大學法學院，此前曾擔任紐約州第一副檢察長，曾參與起訴淫魔溫斯坦(Harvey Weinstein)及川普政府人口普查違規，他還曾擔任民權律師和紐約南區助理檢察官，目前為紐約法學院客座教授。

競選過程中，白艾榮提出五點打擊仇恨犯罪計畫，包括了解造成仇恨犯罪的根本原因、持續與社區溝通、成立專門的受訓與資源部門、針對並主動調查、呼籲政府立法和撥款等。

白艾榮年輕時也曾多次被警察搜身羞辱、數次被人用槍威脅，他希望透過自己的經歷，以及多年在刑事執法單位的經驗改變該現象，倡導「法律之下，人人平等。」

白艾榮此前獲得松柏之家社區服務中心執行總監李宗保、曾任曼哈頓地檢助理檢察官的國寶銀行創始人孫啟誠三女兒孫儀琳等華裔社區人士的支持，並獲得前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)的背書。

檢察官 紐約市 曼哈頓

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