60億聯邦救濟到手 白思豪不計畫用於雇更多警員

接受60億聯邦救濟後，白思豪拒絕雇用更多警員制衡街頭暴力。(記者張晨/攝影)

在紐約市 犯罪率激增的情況下，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日在接受媒體採訪時宣布，將不再雇用更多警員；而此前拜登總統已經為紐約市提供了60億的聯邦救濟金，並明確表示「此筆款項或可用於打擊犯罪」，但白思豪當日卻回應稱「這非全部事實」。

「總統關注的是某些城市的槍支暴力問題比紐約嚴重得多。」白思豪在紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)上表示，市府不是要將問題最小化，是因為還有很多工作要做才能扭轉如今的局面；「不幸的是，美國其他一些城市的情況要比我們糟糕得多，而這正是救濟資金的目標所在。」他說。

當拜登說新冠聯邦救濟金可以用來支付雇用更多警察時，白思豪錯誤地認為拜登指的是其他城市，一名白宮消息人士表示，像紐約這樣的城市，由於疫情導致槍支暴力激增，有資格使用(這筆)資金在疫情前的基線水平上聘用更多的警察，以幫助解決這一問題。

但市府卻指出，已將紐約市的槍擊 案件數量與其他主要城市的人均槍擊案件數量進行了比較，結果顯示，紐約每10萬居民中發生的槍擊案件是最少的。

市府的數據不包括每年的槍擊增長率，而實際數據則顯示，全市槍擊案件上升了64.8%；洛杉磯、亞特蘭大、費城、芝加哥和新澤西州紐瓦克的增幅均小於紐約。

紐約市6月30日通過了2022財年987億的城市預算，市警的預算在去年被削減了10億之後在今年增加了2億元，而且新增預算不會用於雇用更多的警員。

拜登曾表示，通過「美國救援法案」(American Rescue Plan)所發的聯邦資金可以用於「槍支暴力不斷增多的城市……以雇用社區警務所需的警力，並支付他們的加班費。」

而白思豪2日表示，目前共有3萬5000名警員，「我認為這是正確及理想的數字，我們需要這些警察，延用社區警務加強溝通，讓執法者和社區重新團結起來。」

他表示，下周將公布與槍支暴力有關的「新信息」，稱「很多措施及方法將開始匯集一處」，並將減少槍擊案件的發生。

2021年，紐約五大區的槍支暴力激增了40%——包括發生在時報廣場的白日槍擊，以及布朗士兩名孩子街頭躲避子彈的槍擊畫面。

根據市警CompStat的官方數據顯示，自2019年以來，全市槍擊案件增加了105.1%以上。