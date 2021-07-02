60億聯邦救濟到手 白思豪不計畫用於雇更多警員
在紐約市犯罪率激增的情況下，市長白思豪(Bill de Blasio)2日在接受媒體採訪時宣布，將不再雇用更多警員；而此前拜登總統已經為紐約市提供了60億的聯邦救濟金，並明確表示「此筆款項或可用於打擊犯罪」，但白思豪當日卻回應稱「這非全部事實」。
「總統關注的是某些城市的槍支暴力問題比紐約嚴重得多。」白思豪在紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)上表示，市府不是要將問題最小化，是因為還有很多工作要做才能扭轉如今的局面；「不幸的是，美國其他一些城市的情況要比我們糟糕得多，而這正是救濟資金的目標所在。」他說。
當拜登說新冠聯邦救濟金可以用來支付雇用更多警察時，白思豪錯誤地認為拜登指的是其他城市，一名白宮消息人士表示，像紐約這樣的城市，由於疫情導致槍支暴力激增，有資格使用(這筆)資金在疫情前的基線水平上聘用更多的警察，以幫助解決這一問題。
但市府卻指出，已將紐約市的槍擊案件數量與其他主要城市的人均槍擊案件數量進行了比較，結果顯示，紐約每10萬居民中發生的槍擊案件是最少的。
市府的數據不包括每年的槍擊增長率，而實際數據則顯示，全市槍擊案件上升了64.8%；洛杉磯、亞特蘭大、費城、芝加哥和新澤西州紐瓦克的增幅均小於紐約。
紐約市6月30日通過了2022財年987億的城市預算，市警的預算在去年被削減了10億之後在今年增加了2億元，而且新增預算不會用於雇用更多的警員。
拜登曾表示，通過「美國救援法案」(American Rescue Plan)所發的聯邦資金可以用於「槍支暴力不斷增多的城市……以雇用社區警務所需的警力，並支付他們的加班費。」
而白思豪2日表示，目前共有3萬5000名警員，「我認為這是正確及理想的數字，我們需要這些警察，延用社區警務加強溝通，讓執法者和社區重新團結起來。」
他表示，下周將公布與槍支暴力有關的「新信息」，稱「很多措施及方法將開始匯集一處」，並將減少槍擊案件的發生。
2021年，紐約五大區的槍支暴力激增了40%——包括發生在時報廣場的白日槍擊，以及布朗士兩名孩子街頭躲避子彈的槍擊畫面。
根據市警CompStat的官方數據顯示，自2019年以來，全市槍擊案件增加了105.1%以上。
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