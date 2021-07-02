紐約市教育局暑期餐食 6日起全市400處免費領

紐約市教育局將從6日起，在全市五區的400個公校和社區中心為學生和民眾提供免費暑期餐食。（取自教育局網站）

紐約市教育局 將從6日起，在全市五區的400個公校和社區中心為學生和民眾提供免費暑期餐食，有需要者可直接前往領取，食物種類多樣。

去年疫情 爆發、公校停課後，全市面臨食物短缺的家庭數量增加，教育局開始在400多處學校大樓、為110萬名公校學生發放免費的一日三餐。

根據教育局數據亨特學院紐約市食物政策中心(Hunter College New York City Food Policy Center)數據，新冠疫情爆發前，紐約市有15%的民眾面臨食物短缺，該數字在疫情爆發後增加至25%，且全市食品接濟站數據顯示，疫情期間前來領取食物者的數量也增加74%。

今年教育局決定繼續為有需要的學生和家庭提供免費夏日餐食，這也是教育局「夏季崛起」(Summer Rising)計畫的一部分。

食物種類包括披薩、烤雞、牙買加風味牛肉餅、烤義大利餃子、芝士三明治，及麥片、餅乾、果汁、牛奶等多種早餐食物，此外一些餐食分發點還會提供清真食物和猶太Kosher食物。

食物分發地點和食物種類可以登錄schools.nyc.gov/SummerMeals查詢，也可發送短信「FOOD」或「COMIDA」至877-877獲取地點信息。

除7月5日和20日外，民眾可以在暑期每周一至周五上午9時至下午1時免費領餐。