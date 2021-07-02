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紐約布魯克林華社再爆攻擊案 男子無故推倒七旬老婦

記者顏潔恩／紐約報導
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名涉嫌無故攻擊他人的男子。(市警提供)
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名涉嫌無故攻擊他人的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)南區有不少華裔人口的布萊頓海灘(Brighton Beach)日前發生一起無故攻擊案件，當時一名未知身分的男子在外頭遛狗，當一名七旬老婦經過他身旁時，男子突然伸手推了對方一把，導致她尾骨因跌倒骨折；警方表示兩人由始至終未曾有任何交流，目前對男子發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

該案件發生於上個月10日早上10時左右，76歲的老婦走在布萊頓4街交Neptune大道的街上，她在轉角處遇見該名牽著狗的男子；兩人並未發生不愉快的事情，對方就伸出手狠狠地將老婦推了一把，受害者失去平衡後摔倒在地，造成尾骨骨折。

嫌犯隨後逃離現場，受害者自行到醫院接受治療，並報警讓警方介入調查；據監控錄像圖，嫌犯是一名身穿黑色無袖上衣、白色短褲的外族裔男子、染著一頭淺色頭髮。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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