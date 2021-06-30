紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍；市選舉委員會29日晚調查出原因，指為誤算13萬5000張測試選票；前總統川普 6月30日也就此表示，紐約市應該取消此次選舉結果，用舊方式重新選一次。

原訂29日公布的排序複選初步計票結果，被發現統計出的總票數比22日初選日的總票數多出近14萬張；當日原本計畫公布的市議員及各區區長初步計票結果都延遲發布，而原本已公布的市長、公益維護人和主計長三個全市性職位初步計票結果也在公布後的當晚被撤下。

市選舉委員會30日晚間10時半發布調查結果，指出出包在於誤算了約13萬5000張測試選票；市選舉委員會對此道歉，表示將重新計票。

市選舉委員會此次又大出包引起譁然，包括現任市長白思豪 (Bill de Blasio)及各職位參選人紛紛發聲明譴責，指出市選舉委員會的改革刻不容緩。

而一直對輸掉大選耿耿於懷的前總統川普，也對此發聲明並將此與2020年總統大選聯繫在一起，稱紐約市此次初選出問題，就跟去年大選一樣，是個「騙局」；他還表示，紐約市應該作廢此次選舉結果，用「我們能夠擁有準確和有意義的傳統方式再選一次」。