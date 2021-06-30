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紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

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紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

記者顏伶如／綜合報導
根據「2021年都會行動報告」(2021 Urban Mobility Report)，紐約擠下洛杉磯，成為全美交通最糟糕城市排行榜第一名。(Getty Images)
根據「2021年都會行動報告」(2021 Urban Mobility Report)，紐約擠下洛杉磯，成為全美交通最糟糕城市排行榜第一名。(Getty Images)

過去30年來，洛杉磯一直是全美交通最糟糕城市排行榜第一名，但根據最新出爐的研究報告，紐約如今已擠下洛杉磯，成為新榜首。

德州農工大學交通研究中心(Texas A&M Transportation Institute)公布的「2021年都會行動報告」(2021 Urban Mobility Report)指出，洛杉磯-長灘-安那罕(Los Angeles-Long Beach-Anaheim)地區從1982年以來，始終蟬聯美國交通最糟糕排行榜第一名，不過紐約-紐瓦克(New York-Newark)地區在今年報告裡則成為新榜首。

研究人員根據各地駕駛人塞車時間進行分析，比較交通狀況好壞。統計顯示，紐約-紐瓦克地區民眾在去年裡總共花了49萬4268小時塞車，洛杉磯-長灘-安那罕地區民眾則花了36萬5543小時塞車。

平均而言，紐約-紐瓦克地區每名駕駛人去年花了56小時塞車，若以時間耽誤、汽油耗損計算，每名駕駛人因此承擔的塞車成本(Congestion Cost)為1322元。

報告指出，洛杉磯都會區揮別全美交通最糟糕城市頭銜，與疫情期間居家避疫規定有關。去年絕大多數時間，加州都處於居家避疫規定底下，許多加州民眾改為在家遠距上班。相較之下，統計顯示，在2019年時，洛杉磯-長灘-安那罕地區民眾花了95萬2183小時塞車。

除了洛杉磯都會區之外，其他城市也因為居家避疫規定上路，塞車狀況隨之減少。報告指出，全美交通狀況最糟糕的前15名城市，2020年累計塞車時間比2019年分別減少15萬小時至31萬小時不等。

這項調查共同主持人薛朗克(David Schrank)指出，彈性上班時間以及穩定的網路連線，讓員工可以自行選擇能夠兼顧照料家庭與職業需求的工作行程，也讓道路使用因此降低。

洛杉磯 紐約 居家避疫

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