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紐約市深夜槍擊案1死8傷 其中一起發生在日落公園華社

記者黃伊奕／紐約報導
案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）
案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）

雖然紐約市治安問題已經得到立法與執法機構的關注，但全市治安仍在進一步惡化，28日晚間7時至午夜全市發生至少六起槍擊案造成一死八傷，其中一起槍擊案發生在華裔聚集的日落公園7大道55街，讓不少路過華裔驚魂未定。

據悉日落公園該起槍擊案發生於28日晚間9時45分左右，一名約25歲左右的穆斯林男子沿著55街從西往東步行，待行至7大道交55街路口時，被兩名陌生男子攔下企圖搶劫；雙方爭執期間，其中一名劫匪開槍射中受害者腹部，隨後雙雙逃走。

據悉案發周邊滿是華裔經營商舖，案件發生時街道上仍有不少行人，但在路人發現異樣時，劫匪已逃離現場；很快警方與救護人員前往現場將受害者送至醫院搶救，好在未傷及要害，情況穩定。

居住在案發附近的王先生表示，當日晚間自己正在家中休息，也並未聽到任何槍響，直到看到大量警車趕往並封鎖現場，才知道發生了槍擊案。

8大道社區人士陳其茂指出，槍擊案發生不久他剛好路過此處，看到大量的警車、警察，打聽下雖然傷者非華裔，但周圍都是華裔民眾，著實嚇了一跳；他說不久前該地點還發生了另外一起槍擊案，此前震驚社區的鄭勇見義勇為的命案也就發生在一個街口之外；「這說明當地治安情況令人擔憂，希望警方能增派人手在8大道華社巡邏。」

除了該槍擊案之外，全市還發生了至少另外五起槍擊案，導致至少一死七傷。

最早的一起槍擊案發生在晚間7時30分左右，32歲的坎貝爾(Devin Campbell)在布朗士西125街交阿姆斯特丹大道連中數槍，之後送去醫院不治身亡；之後布碌崙、曼哈頓又再連續爆發槍擊案，其中包括一名年僅19歲的青少年在上西區籃球場被擊中手臂。

根據紐約市警公布數據，2021年1月1日至今紐約市已經有826人因槍擊案受傷或死亡，這是2002年以來最高的紀錄。

72分局多名警員與警探在案發現場調查。（讀者提供）
72分局多名警員與警探在案發現場調查。（讀者提供）
7大道55街槍擊案發生後，大量警車趕往現場。(讀者提供)
7大道55街槍擊案發生後，大量警車趕往現場。(讀者提供)
案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）
案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）

槍擊 紐約市 華裔

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