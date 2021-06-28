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時報廣場流彈擊傷海軍陸戰隊員 市長下令增派警力

記者顏嘉瑩／紐約報導
警方正在調查該起事件是否與附近兜售CD的人以及其背後團體有關。(市警提供)
警方正在調查該起事件是否與附近兜售CD的人以及其背後團體有關。(市警提供)

曼哈頓時報廣場周末，發生有兩派人馬爭執開槍，導致無辜路人遭到流彈波及案，由於上月初在該處附近也發生另一起槍擊案，導致三人被流彈擊中；警方28日公布嫌犯照片及作案影片，呼籲民眾協尋，而市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將會在時報廣場加派大批警力，讓遊客感到安全。

根據警方公布的現場監視器畫面，一名非洲裔男嫌光天化日之下，在位於第七大道與西45街的萬豪酒店(Marriott Hotels)附近的大街上直接拔槍，朝著前方射擊至少兩槍，一旁的路人見狀四處逃竄；21歲的海軍陸戰隊保林(Samuel Poulin)與家人從上州進城觀光，被流彈擊中背部，在警察趕到現場後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，無生命危險。

警方在西45街的Minskoff劇院外找到彈殼，相信該名受傷男子並非嫌犯鎖定的攻擊目標，並正在調查該起事件是否與附近兜售CD的人以及其背後團體有關。

➤➤➤紐約時報廣場槍響 觀光客被流彈打中

白思豪28日對該起槍擊案評論，表示「不可接受」，紐約州「不會容忍」；他也表示將在時報廣場增派警力，讓警察「占滿整個區域」(flood the zone)，讓正在從新冠肺炎疫情中復甦的紐約市，更加安全，也讓回流的遊客感到安心。

嫌犯在光天化日下拔槍射擊，一旁路人四處逃竄。(截自警方公布現場監視器畫面)
嫌犯在光天化日下拔槍射擊，一旁路人四處逃竄。(截自警方公布現場監視器畫面)

時報廣場 紐約市 警察

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