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亞裔男在紐約華埠等車 遭陌生人刺傷腹部

記者顏嘉瑩／紐約報導
20歲的亞裔男性27日早晨，在勿街與披露街等計程車時，被陌生男子刺傷腹部。(記者顏嘉瑩/攝影)
20歲的亞裔男性27日早晨，在勿街與披露街等計程車時，被陌生男子刺傷腹部。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠27日早發生一起刺人案，根據警方，一名亞裔男性在勿街(Mott St.)上等計程車時，遭到另一名陌生亞裔男刺傷，目前警方仍在循線調查，並了解作案動機。

根據市警消息，27日早上約4時，警方接獲報案，表示在華埠市警五分局內的勿街與披露街(Pell St.)交口發生一起刺人案，警方抵達現場後，發現一名年約20歲的亞裔男性站在該處等計程車時，被另一名陌生男子攻擊、刺傷腹部，攻擊者隨即逃離現場。

警方將受傷男子受往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，目前傷者狀況穩定。

警方表示，攻擊者為亞裔男性，年約25歲，膚色偏白，身高5呎10吋、體重約250磅，作案時頭戴藍色棒球帽；警方正循線調查，嫌犯仍在逃。

由於事發在華埠中心，也讓附近居民感到害怕；居民李先生表示，如果攻擊者有明顯動機，或兩人之前有結怨，自己還不會感到如此不安全，但如今受害人只是在路上等車，就被陌生人刺傷，如果紐約市的犯罪問題不解決，這種事情可能發生在任何人身上。

一旁禮品店員工鄭女士則說，疫情和緩後華埠明顯觀光客多了起來，平時大白天走在路上也不會感到擔心，不過在一早或深夜，還是會擔心有歧視攻擊或仇恨犯罪案，禮品店目前也比疫情前還要早一個小時關門，避免在大街上沒人時出門，以策安全。

關於刺人案，警方目前已對此立案並展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠 亞裔 疫情

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