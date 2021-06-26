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被控助長鴉片類藥物上癮危機 嬌生賠償2.3億元

記者金春香／紐約報導
嬌生公司(Johnson & Johnson)與紐約州就鴉片藥物訴訟達成和解，和解金為2.3億元。(美聯社)
嬌生公司(Johnson & Johnson)與紐約州就鴉片藥物訴訟達成和解，和解金為2.3億元。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)26日宣布，嬌生公司(Johnson & Johnson)已與紐約州就鴉片藥物訴訟達成和解，和解金為2.3億元。

詹樂霞表示，鴉片類藥物的流行對紐約州和美國其他地區的眾多社區造成巨大傷害，數百萬人仍沈迷於危險且致命的鴉片類藥物中，而嬌生公司則助長了這種趨勢，如今他們承諾退出紐約乃至全國的鴉片類藥物市場。

詹樂霞稱，州檢察長辦公室的目標是將和解金用於幫助紐約州鴉片類藥物預防、治療和教育工作，並盡快為那些被此類藥物摧毀的人提供資金和資源幫助。

該訴訟起始於去年9月，紐約州起訴嬌生，指控該公司通過推廣易上癮的止痛藥來進行保險欺詐；根據和解協議，嬌生將在九年內完成2.3億元的賠償付款，具體如何分期支付將取決於是否會有新法設立鴉片類藥物和解金相關規定。

除賠款外，嬌生須放棄在全國範圍的鴉片類藥物業務，並不在紐約州製造或銷售此類藥物。

嬌生回應，和解並非承認公司有不當行為，嬌生開發的兩種處方鴉片類藥物，都是為幫助被疼痛所困擾的患者，且這些藥物占美國鴉片類藥物總處方不到1%。

紐約州 嬌生 美國

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