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「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

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紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

記者顏潔恩／紐約報導
P大道交Stillwell街682初中內的投票站。(記者顏潔恩/攝影)
P大道交Stillwell街682初中內的投票站。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市今日黨內初選，市長被看作是帶領紐約市復甦經濟的重要人物，加上各個市級職位華裔參選人眾多，導致此次選舉受到華人格外重視；無論是哪個職位，華人選民都會將首位留給華裔參選人，一名票投楊安澤當市長的華裔選民表示，「他不是普通的華人，他曾參選過總統，是個有一定實力的華人」。

自提前投票(Early Voting)開始以來，布碌崙(布魯克林)華人僑團便積極組織活動，到華社呼籲選民投票給楊安澤，政治活躍度比以往來得高；雖楊安澤不是史上首名亞裔市長參選人，但有華人民眾指出，相比當初出來參選的劉醇逸，楊安澤去年總統選舉時已名聲大噪，而前期的民調中備受看好，「當選的機率非常高」。

22日在P大道交Stillwell街682初中投票的趙瑞祥表示，照理說華人是該支持華人，但支持楊安澤的理由更充分，「他不是一個普通的華人，他是參選過美國總統的華人」；對政治頗有關注的趙瑞祥還說，許多人指責楊安澤沒有經驗，但他不認同，「參選過美國總統，楊可能成為一個要管理國家的人，憑什麼說他現在無法管理一座城市呢？」

入籍15年的68歲華裔陳輝當天隻身前來投票，首次登記成為選民投票的他，很希望見證紐約市出現首名華裔市長；他表示現任市長白思豪(Bill de Blasio)提出太多不利華社發展的政策，而亞裔也因新冠疫情的爆發屢次遭到攻擊，接下來如果沒有一個能為亞裔聲援的領導者，亞裔的處境會非常地困難。

雖無法預知楊安澤當選後，是否就能提升紐約市亞裔的社會地位，但陳輝表示「總歸是第一步」；他說支持亞當斯(Eric Adams)的華人也很多，可他不認為亞當斯在擔任布碌崙區長期間，真的給華社帶來實質貢獻。

他以布魯克林籌建牌樓為例，已商討好幾年的建案，遲遲沒有落實，說明其對華社的重視不過如此；雖然不知道楊安澤是否能勝任，但與其投給一個已經知道不會為華社做事的人，還不如投給一個全新的參選人，給楊安澤一次機會。

華人 楊安澤 紐約市

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