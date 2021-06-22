來自香港 紐約CBP沒收近30萬元勞力士假表

紐約CBP截獲市值近30萬元的仿冒勞力士手表。(紐約CBP提供)

聯邦海關與邊境 保護局(US Customs and Border Protection，CBP )大紐約 區22日宣布，當局日前截獲19個仿冒的勞力士(Rolex)手表，均來自香港，價值近30萬元。

CBP11日宣布，本月15日執法人員在紐約甘迺迪國際機場(JFK)抽查進口貨品時，發現一批從香港運送至美國19個勞力士手表；通過CBP技術專家的鑑定，證實這些貨品均為仿冒，市值達28萬5000元。

因違反知識產權法(Intellectual Property Rights)，CBP查繳了這批將要運送至紐約的仿冒品，除手表外，還沒收了貨品內夾運的照片，以及其他證明文件；至截稿前，紐約移民及海關執法局(ICE)和國土安全調查處(Homeland Security Investigations)仍在調查此案。

紐約區聯邦海關與邊境保護局執行主任雷邦(Marty Raybon)表示，CBP的執法人員的日常工作，就是嚴防任何一個仿冒商品與其餘違禁品流入美國；他說，保護知識產權是CBP的重要責任，並呼籲民眾買賣仿冒品均屬犯罪行為，呼籲民眾辨別購買途徑，拒絕仿冒品，保護美國經濟。

CBP2020財年消息顯示，執法人員在2萬6503起案件中，共沒收了市值13億元，因違反知識產權法的貨品，較去年同期，總價值減少2億元；資料顯示，手表與首飾是當局沒收最多的仿冒品，假冒服飾與配飾緊隨其後，去年因疫情，當局還沒收了大量的仿冒口罩與新冠病毒檢測劑。

聯邦海關與邊境保護局呼籲，若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過CBP的網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。