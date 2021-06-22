我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

聯準會主席國會作證 預期高通膨很快消退

來自香港 紐約CBP沒收近30萬元勞力士假表

記者牟蘭／紐約報導
紐約CBP截獲市值近30萬元的仿冒勞力士手表。(紐約CBP提供)
紐約CBP截獲市值近30萬元的仿冒勞力士手表。(紐約CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)大紐約區22日宣布，當局日前截獲19個仿冒的勞力士(Rolex)手表，均來自香港，價值近30萬元。

CBP11日宣布，本月15日執法人員在紐約甘迺迪國際機場(JFK)抽查進口貨品時，發現一批從香港運送至美國19個勞力士手表；通過CBP技術專家的鑑定，證實這些貨品均為仿冒，市值達28萬5000元。

因違反知識產權法(Intellectual Property Rights)，CBP查繳了這批將要運送至紐約的仿冒品，除手表外，還沒收了貨品內夾運的照片，以及其他證明文件；至截稿前，紐約移民及海關執法局(ICE)和國土安全調查處(Homeland Security Investigations)仍在調查此案。

紐約區聯邦海關與邊境保護局執行主任雷邦(Marty Raybon)表示，CBP的執法人員的日常工作，就是嚴防任何一個仿冒商品與其餘違禁品流入美國；他說，保護知識產權是CBP的重要責任，並呼籲民眾買賣仿冒品均屬犯罪行為，呼籲民眾辨別購買途徑，拒絕仿冒品，保護美國經濟。

CBP2020財年消息顯示，執法人員在2萬6503起案件中，共沒收了市值13億元，因違反知識產權法的貨品，較去年同期，總價值減少2億元；資料顯示，手表與首飾是當局沒收最多的仿冒品，假冒服飾與配飾緊隨其後，去年因疫情，當局還沒收了大量的仿冒口罩與新冠病毒檢測劑。

聯邦海關與邊境保護局呼籲，若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過CBP的網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。

CBP 紐約 邊境

上一則

紐約選舉／排序複選制未發揮功效 工作人員：大多華人只選一人

下一則

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

延伸閱讀

紐約市議員顧雅明投票 希望繼任者推動法拉盛發展

紐約市議員顧雅明投票 希望繼任者推動法拉盛發展
紐約選舉／不知搬家要重填選民登記表 華人多次折返投票站

紐約選舉／不知搬家要重填選民登記表 華人多次折返投票站
華男紐約下城地鐵站買票乘車 遭白男尾隨搶劫

華男紐約下城地鐵站買票乘車 遭白男尾隨搶劫
美關注香港選擇性針對媒體 中駐港公署：干涉內政

美關注香港選擇性針對媒體 中駐港公署：干涉內政
白思豪：紐約史泰登渡輪8月中恢復全面服務

白思豪：紐約史泰登渡輪8月中恢復全面服務

熱門新聞

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高