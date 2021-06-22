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「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

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紐約選舉／排序複選制未發揮功效 工作人員：大多華人只選一人

記者顏潔恩／紐約報導
在Fort Hamilton Pkwy交59街的105小學，直到下午2時左右已有超過40名華人前來投票。(記者顏潔恩/攝影)
在Fort Hamilton Pkwy交59街的105小學，直到下午2時左右已有超過40名華人前來投票。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市今天實行初選投票，在布碌崙(布魯克林)8大道附近的投票站擔任翻譯的華裔林先生表示，首次實施的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)混淆不少人，工作人員若發現選民填錯，會給予提醒並分發新的一張選票；他也發現，大多華人選民只支持一名參選人，並沒有為其他人排名。

在Fort Hamilton Pkwy交59街的105小學，自早6時開門起陸續有人進入投票，直到下午2時左右已有超過40名華人，儘管踴躍程度不及去年總統選舉，但林先生說不少人奔著給市長華裔參選人而來，嘴裡會叨念著「投給楊安澤」。

擔任投票站多年翻譯員的林先生觀察到，排序複選制投票並不實用，很多華裔長者不知道怎麼填寫，會不慎將心儀的第一和第二名參選人的圓圈選項在同一排上塗黑，整張紙就報廢；工作人員發現後會給予第二張選票，協助他們重新填寫，雖選民會覺得新制度不方便，但還是會很有耐心地聽工作人員講解。

林先生也發現，多數華人都只選一名參選人，並不會為其他參選人進行排名，排序複選制的作用並不大，反而還造成選民混淆，要重新填寫浪費紙張、時間和精力；另一方面，很多華人還反映，提前投票(Early Voting)的周末時間安排得不恰當，周六日的開放時間是早上8時到下午4、5點，可很多人周末不想太早起床，想出門時投票站又接近關門。

他表示新制度首次實行，一定會有做得不夠完善的地方，希望在下一次的選舉中市府能參考以上選民的投訴，作出改善。

在班森賀投票站的另名翻譯人員陳麗秀則說，此次選舉確實很多選民填錯選票，拿著選票到機器上掃描時會被駁回，這時工作人員就會提供新的選票；她也說參選人的數量很多，選民都沒有意識到究竟有多少個競選公職，呼籲市選舉局應善用不同的字體畫分競選的職位、以及每個參選人的名字，讓選民能一眼就通。

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