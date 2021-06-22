紐約華埠投票站選民熱情高 百歲老人投給楊安澤

百歲華裔老人投給楊安澤。（記者金春香／攝影）

22日是紐約市 黨內初選日，參與選舉市級職位眾多，全市投票 站人頭攢動，曼哈頓華埠也不例外，由於提前投票較為冷清，更多民眾都選擇在初選日當天出來投票，孔子大廈投票站作為華埠重要票倉，從一早開始就接連迎接大量選民，預計當天會有上千名選民到這裡投票，雖然不及去年大選數字，但相較其他初選，數字已經令人可喜；且無論老少，大多將華裔市長參選人楊安澤 放在選票首位，期待選出紐約市首名亞裔市長。

孔子大廈投票站負責人鄭永佳表示，當日中午左右已經有近400名選民，預計到晚9時投票站關門，會有超過1000名選民投票，這一數字雖不比去年大選當天的1500人，但對地方選舉來說，已經非常難得。

鄭永佳說，超過九成的選民來到投票站，已經決定會投給誰，不過由於本次首次採用新的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，大多數人仍需要現場的翻譯員和工作人員協助，此外「大家只關心市長和市議員選舉，對曼哈頓地區檢察官、市主計長等職位關心程度較低。」

已經100歲的華裔老人馬太太在護工的陪同下起拿來投票，她從上世紀70年代起就積極參與每一次選舉，看到越來越多的華裔參選人非常開心，此次她將市長選票投給楊安澤，市議會第一選區市議員選票投給李金枝和劉林劍虹。

與丈夫一同帶著兩個孩子來投票的韓裔Teresa Sin表示，她聽說這次提前投票狀況並沒有預期好，不過看到初選當日絡繹不絕的人流，自己感到欣慰，「無論投給誰，先做到出來投票是最重要的。」

她和丈夫在華埠經營飯店，疫情期間遭受重創，而市府和教育局遲遲不能重開學校，更是加重了二人育兒方面的負擔，因此小商業扶持、教育和醫療保障是她此次選舉所關心的議題。

Teresa說她不認為市長參選人中的任何人十全十美，但在當前亞裔飽受歧視和攻擊的大環境下，她選擇投給楊安澤，「我們需要一名強有力的亞裔為大家發聲。」且為更大程度幫助楊安澤當選，市長一欄她只選擇了他一人。

對於第一選區市議員一職，她則將自己從2017年起就支持的馬泰(Christopher Marte)放在第一位，「這麼多年來社區內的很多事，馬泰都與我們站在一起，而反觀其他參選人，雖然完全有能力發揮自己的影響力為社區發聲，卻從沒有在我們需要他們的時候現身，若不能在基層的職位上做出成績，怎麼能指望他們在市議會發揮更大作用呢？」