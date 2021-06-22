華男紐約下城地鐵站買票乘車 遭白男尾隨搶劫
曼哈頓華埠市警五分局轄區21日發生一起重竊案件，一名華裔男子在地鐵站機器前購買車票時被一白人男子搶奪錢包後逃逸；現涉案男子遭市警通緝。
警方表示，案發當日下午6時40分左右，在位於曼哈頓下城中央街(Centre Street)叫錢伯斯(Chambers Street)地鐵站中，一名49歲的華裔男子正在自助購票機前進行操作，而一名白人男子則就站在他身旁的機器前，待男子購票完成後轉過身的剎那，立刻搶走了受害者握在手中的錢包逃逸，所幸受害者並未因此案受傷。
市警22日公布了案發地的監控錄像，錄像顯示，該嫌犯顯示從受害者被後走過，看到其手中的錢包後認定其為下手目標，故而漸漸走近；而顯然受害者也察覺到了異樣，在購票完成轉身時下意識想後躲避了嫌犯的步步緊逼，但嫌犯依舊在極短的時間內搶過了錢包。
錄像中最後一幕是受害者試圖追趕，但嫌犯還是逃離了現場，警方稱，該白人男子最後一次被人看到時身穿白色印花T恤，黑色短褲，藍色運動鞋，光頭並留有小鬍子。
呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
影音來源：市警提供
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