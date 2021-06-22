華男紐約下城地鐵站買票乘車 遭白男尾隨搶劫

白男作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓 華埠市警五分局轄區21日發生一起重竊案件，一名華裔男子在地鐵站 機器前購買車票時被一白人男子搶奪錢包後逃逸；現涉案男子遭市警通緝。

警方表示，案發當日下午6時40分左右，在位於曼哈頓下城中央街(Centre Street)叫錢伯斯(Chambers Street)地鐵站中，一名49歲的華裔男子正在自助購票機前進行操作，而一名白人男子則就站在他身旁的機器前，待男子購票完成後轉過身的剎那，立刻搶走了受害者握在手中的錢包逃逸，所幸受害者並未因此案受傷。

市警22日公布了案發地的監控錄像，錄像顯示，該嫌犯顯示從受害者被後走過，看到其手中的錢包後認定其為下手目標，故而漸漸走近；而顯然受害者也察覺到了異樣，在購票完成轉身時下意識想後躲避了嫌犯的步步緊逼，但嫌犯依舊在極短的時間內搶過了錢包。

錄像中最後一幕是受害者試圖追趕，但嫌犯還是逃離了現場，警方稱，該白人男子最後一次被人看到時身穿白色印花T恤，黑色短褲，藍色運動鞋，光頭並留有小鬍子。

呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影音來源：市警提供