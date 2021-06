更好紐約協會「與我們在華埠相見」 助華社復興

「與我們在華埠相見」活動助力華埠疫後復興;賈西亞、多諾萬等市長參選人也到場支持。(記者洪群超/攝影)

由「更好紐約 協會」(Association for a Better New York)與多個曼哈頓華埠 機構合作舉行的「與我們在華埠相見」(Meet Us in Chinatown)日前登場,多位市長參選人也現身支持,希望民眾在新冠疫情 後多多支持備受衝擊的華埠商家,同時也增進了解華社文化,以溝通和相知來防止歧視和仇恨。

影音來源:記者洪群超

「更好紐約協會」與國寶銀行、華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、心目華埠(Think! Chinatown)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)以及Lyft合作,17日共同舉辦「與我們在華埠相見」活動,為參與民眾帶來深入了解華埠豐富的人文、歷史和傳統的機會;除了有志願者陪同漫步華埠,了解社區的歷史和建築,參加尋寶遊戲換取獎品外,還一同品嚐華埠標誌性的美食、甜品和禮品店,並當日在華埠小商家消費超過50元者,即可獲得包含兩張洋基隊球票在內的豐厚禮品袋。

「更好紐約協會」執行長Melva Miller表示,華埠先是受到新冠疫情的沈重打擊,今年來又有仇恨亞裔犯罪的不斷發生,可謂重擊連連;該組織一直致力提升紐約社區經濟,挖掘在地歷史和人文,因此想到舉辦此活動,來拉抬華埠社區的疫後復興。

她特別指出,華埠在紐約各社區中,有最獨特的文化和傳統,因此為尊重華埠社區,且讓參與者能體驗和了解到最原汁原味的華埠,因此和幾大深耕社區的華埠機構合作舉辦;Miller也說,通過相互了解,是反對歧視和仇恨最有力的方式。

國寶銀行執行長孫儀文也說,華埠終於抗過從一連串的打擊,是時候開始慶祝;而慶祝的焦點要放在當地小商家上,助力社區商業的復興,因此與各機構合作,來重新向各界介紹華埠。

當日活動也吸引眾多市級職位的參選人,參選市長的賈西亞(Kathryn Garcia)、多諾萬(Shaun Donovan)、張哲熙(Art Chang)等都到場支持,並跟隨民眾到華埠參加尋寶遊戲和品嚐美食,展現以行動來支持華埠的疫後復興。