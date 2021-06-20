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更好紐約協會「與我們在華埠相見」 助華社復興

記者洪群超／紐約報導
「與我們在華埠相見」活動助力華埠疫後復興；賈西亞、多諾萬等市長參選人也到場支持。（記者洪群超/攝影）
「與我們在華埠相見」活動助力華埠疫後復興；賈西亞、多諾萬等市長參選人也到場支持。（記者洪群超/攝影）

由「更好紐約協會」(Association for a Better New York)與多個曼哈頓華埠機構合作舉行的「與我們在華埠相見」(Meet Us in Chinatown)日前登場，多位市長參選人也現身支持，希望民眾在新冠疫情後多多支持備受衝擊的華埠商家，同時也增進了解華社文化，以溝通和相知來防止歧視和仇恨。

影音來源：記者洪群超

「更好紐約協會」與國寶銀行、華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、心目華埠(Think! Chinatown)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)以及Lyft合作，17日共同舉辦「與我們在華埠相見」活動，為參與民眾帶來深入了解華埠豐富的人文、歷史和傳統的機會；除了有志願者陪同漫步華埠，了解社區的歷史和建築，參加尋寶遊戲換取獎品外，還一同品嚐華埠標誌性的美食、甜品和禮品店，並當日在華埠小商家消費超過50元者，即可獲得包含兩張洋基隊球票在內的豐厚禮品袋。

「更好紐約協會」執行長Melva Miller表示，華埠先是受到新冠疫情的沈重打擊，今年來又有仇恨亞裔犯罪的不斷發生，可謂重擊連連；該組織一直致力提升紐約社區經濟，挖掘在地歷史和人文，因此想到舉辦此活動，來拉抬華埠社區的疫後復興。

她特別指出，華埠在紐約各社區中，有最獨特的文化和傳統，因此為尊重華埠社區，且讓參與者能體驗和了解到最原汁原味的華埠，因此和幾大深耕社區的華埠機構合作舉辦；Miller也說，通過相互了解，是反對歧視和仇恨最有力的方式。

國寶銀行執行長孫儀文也說，華埠終於抗過從一連串的打擊，是時候開始慶祝；而慶祝的焦點要放在當地小商家上，助力社區商業的復興，因此與各機構合作，來重新向各界介紹華埠。

當日活動也吸引眾多市級職位的參選人，參選市長的賈西亞(Kathryn Garcia)、多諾萬(Shaun Donovan)、張哲熙(Art Chang)等都到場支持，並跟隨民眾到華埠參加尋寶遊戲和品嚐美食，展現以行動來支持華埠的疫後復興。

華埠 紐約 疫情

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