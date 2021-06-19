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楊安澤賈西亞紐約法拉盛拜票 籲將兩人排第1、2位

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圖輯／楊安澤、賈西亞法拉盛拜票 籲選民將兩人排第一、二位

記者牟蘭／紐約報導
近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤(前排右二起)與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)
近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤(前排右二起)與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)

紐約市華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)和賈西亞(Kathryn Garcia)日前宣布「聯盟」，19日共同前往法拉盛拜票，兩人呼籲各自選民，除將自己排第一外，也要把對方排在第二順位，近千名華裔民眾到場支持。

賈西亞(前排左三)與楊安澤(前排右一)向緬街民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)
賈西亞(前排左三)與楊安澤(前排右一)向緬街民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)
近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤(二排左三)與賈西亞(講話者)造勢。...
近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤(二排左三)與賈西亞(講話者)造勢。(記者牟蘭／攝影)

雖然19日氣溫高達90華氏度，但仍吸引近千名華裔民眾前來聲援今年的市長競選，他們多數是楊安澤的支持者，身穿紅色或藍色的T恤，高舉「心系紐約，楊安澤」的標語在皇后區公共圖書館法拉盛分館前造勢。

近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)
近千名華裔民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)

楊安澤與賈西亞18日晚宣布聯袂競選，他們於19日上午首次公開在法拉盛「合體」造勢，國會眾議員孟昭文現身力挺兩人競選，沿緬街幫二人拜票，她說，自己將第一順位投給楊安澤，第二順位留給賈西亞，「紐約市需要一個有新思想的亞裔領袖，所以我之前宣布背書楊安澤；而賈西亞在疫情期間，多次到訪華裔社區，因此把她排到第二順位」。

交叉背書是排序複選制(Ranked Choice Voting)的一個常見特色，紐約市首次在市長選舉中使用這種投票制度；參選人鼓勵他們的支持者在選票上把另一位候選人排在第二位，這對雙方的競選都有幫助。

前市警三星警司陳文業、前市警總局副局長莫虎、第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)、陳海靈(Hailing Chen)與尹導(Dao Yin)，第29選區臧東慧(Donghui Zang)與黃啟俊(Edwin Wong)，皇后區區長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)都到場聲援，支持這場造勢活動。

楊安澤的妻子呂艾玲(Evelyn Yang)與楊安澤媽媽義工團、紐約市溫州同鄉會、三江公所、美國福建同鄉會、紐約山東同鄉會、美東河南同鄉會與美國溫州狀元同鄉會與美國福清同鄉會等40個華裔社團代表也前來助陣楊安澤與賈西亞選市長。

陳文業(右一)與莫虎(左一)為楊安澤(右二)與賈亞裔(右三)站台。(記者牟蘭／攝...
陳文業(右一)與莫虎(左一)為楊安澤(右二)與賈亞裔(右三)站台。(記者牟蘭／攝影)
賈西亞(前排左)與楊安澤(前排右)向緬街民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)
賈西亞(前排左)與楊安澤(前排右)向緬街民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)

影音來源：記者牟蘭

楊安澤 紐約市 華裔

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