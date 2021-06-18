助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

一項斥資250萬元的新實驗，將向紐約市 的年輕遊民提供每月1250元的無條件現金補助，目的是看看他們是否可以用這筆錢離開街道去另謀生路。

該實驗的發起組織「信託青年倡議」(Trust Youth Initiative)由市府部分出資捐助，在18日的一份新聞稿中寫道，將從40名18至24歲的遊民開始，並尤其注重本地人、非洲裔、西語裔以及LGBTQ群體。

在接下來的兩年裡，這些被選中的人每個月都可以得到現金，並且沒有消費限制，還可以獲得更多的預付款以獲得住處。

對此市府則表示，隨後將對目標群體的「結果和經歷」進行「嚴格的評估」，並將其與獲得較少津貼和定期遊民服務(如獲得庇護所)的其他群體進行「比較」。

市府在一份新聞稿中稱，該項目靈活的實驗方式意旨在提供給他們可負擔且穩定的居住場所，並支持對他們自己的目標、教育 和職業發展進行投資，從而改善這些年輕人游離在街頭的現狀，減少犯罪可能並提高社區生活質量。

據悉，該項目將耗資250萬元，其中20萬元來自市府，另外30萬元來自第一夫人麥克蕾(Chirlane McCray)領導的「促進紐約市長基金」(Mayor’s Fund to Advance New York City)，其餘款項將來自各種信託和基金會的私人捐贈；該項目的後期將向「更多年輕遊民」開放。

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，這筆錢「將有助於提升年輕人的生活質量，並兌現紐約市徹底終結青少年遊民問題的承諾。」他在一份聲明中稱，需要創新的方案來解決最嚴峻的挑戰。

「全國甚至全世界的年輕人來到紐約市這個夢想之城來尋找希望，但心裡健康、無家可歸遺蹟失業仍圍繞著是他們。」麥克蕾說。

這項研究由芝加哥大學(University of Chicago)查平霍爾(Chapin Hall)和「點源青年」(Point Source Youth)聯合開發，該組織在一份聯合新聞稿中表示，給予直接現金支持的決定是得到了大量數據支持的。

「這與普遍的觀念相反，研究表明，將現金轉移給經歷逆境的人並不會導致他們的濫用；遊民收容所接收一個人每天需要耗費的運營成本是130.63元，這筆錢如果直接投入到年輕人身上也許可以發揮更好的效果。」新聞稿中寫道。

評估發現，受助人主要將現金援助用於基本需求，財政支持幫助人們從事教育和生產性就業，這些項目往往會減少風險行為和負面健康後果。