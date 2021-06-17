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每人存100元 紐約市為幼兒園生開學費帳戶…慶祝六月節

記者和釗宇／紐約報導
慶祝六月節，市長白思豪宣布，將從下學年起為每名公校幼兒園學生開設大學學費儲蓄帳戶。(市長辦公室提供)
慶祝六月節，市長白思豪宣布，將從下學年起為每名公校幼兒園學生開設大學學費儲蓄帳戶。(市長辦公室提供)

為慶祝六月節(Juneteenth)、促進族裔公平，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日公布「六月節經濟正義計畫」(Juneteenth Economic Justice Plan)，將從下學年起為每名公校幼兒園學生開設大學學費儲蓄帳戶，並給每人存入100元，同時將為2800名非洲裔和低收入學生，提供總額4500萬元的市大獎學金。

白思豪表示，這項名為「嬰兒基金」的項目此前已經在皇后區試行，為1萬3000名學生存了600萬元的學費儲蓄；市府2022財年預算已為該項目撥款1500萬元白思豪說，擁有大學學費儲蓄帳戶的學生，上大學並畢業的概率是其他學生的四倍；市府族裔包容和公平工作組執行主任謝爾曼(Sideya Sherman)表示，這些帳戶未來還將與529教育基金計畫連接。

同時，2800名來自疫情致貧地區、政府樓和其他低收入地區的學生，將獲得市大獎學金；此外，另有超過200名艾福斯學院(Medgar Evers College)的非洲裔學生將獲得帶薪實習和其他職場項目的機會。

白思豪說，希望以上舉措能夠幫助非洲裔和低收入家庭積累財富，「普通白人家庭的淨資產已經增至非洲裔家庭的十倍，重新分配財富才是正途，要有計畫、有重點地更正錯誤。」

低收入 白思豪 儲蓄

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