打疫苗中獎 紐約皇后區華生獲大學全額獎學金

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)17日公布青少年打疫苗 贏獎學金的十名中獎學生，來自皇后區的華生徐瑞恩(Ryan Hsu，音譯)幸運中獎，將獲得州內公立大學的四年全額獎學金和住宿等其他獎勵；葛謨表示，這項激勵政策已經讓年輕人的接種率有所提升。

這已經是州府啟動此項活動以來，連續第三周有華人學生中獎；根據州府政策，所有在5月27日起至7月7日之間接種第一針或第二針新冠疫苗的12至17歲青少年，接種後均可在網站shorturl.at/uAI16註冊抽獎，獎勵包括最多四年的州內公立大學全額獎學金或特定五年制本科項目的全額獎學金。

獎學金具體包括：州內學生水平的學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書本、交通等學習費用，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助，總價值大約為10萬元左右；州府將在每周三隨機抽取十人，共計將有50人獲獎。

葛謨此前表示，在該項目啟動的第一周，就有4萬9000名12至17歲青少年接種；目前，全州已有17.7%的12至15歲青少年完全接種，儘管比率仍然不高，但已經比九天前的7.7%大幅提升；該年齡段已有30%的人至少接種一劑，比獎學金項目公布前的27%也有增長。