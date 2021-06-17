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上訴駁回 槍殺中國留學生袁曉鵬主犯 維持終身監禁

記者牟蘭／紐約報導
殺害中國留學生主犯艾薩克提出上訴，法庭日前駁回他的申請，維持判處終身監禁、不得假釋的判決。(警方提供)
殺害中國留學生主犯艾薩克提出上訴，法庭日前駁回他的申請，維持判處終身監禁、不得假釋的判決。(警方提供)

殺害中國留學生袁曉鵬的主犯艾薩克(Cameron Issac)四年前被陪審團裁定一級謀殺罪成，被判終身監禁不得假釋，他對結果異議，並提出上訴；上訴法庭日前駁回他的申請，並表示，該案證據確鑿，維持原判。

來自中國山東的23歲雪城大學留學生袁曉鵬(又名Pippen Yuan)，於2016年9月30日在校園與艾薩克和米歇爾(Ninimbe Mitchell)約定交易大麻後，被艾薩克當場槍殺，並被搶走所有財物，從犯米歇爾駕車逃離現場。

24歲被告艾薩克2017年被陪審團裁決一級謀殺罪成立，另一名被告20歲的米歇爾也被判一級搶劫罪成立，但撤銷二級謀殺罪名，法官布魯內蒂(John Brunetti)宣判艾薩克終身監禁，不得假釋，米歇爾被囚15年。

這起案件的主犯艾薩克對判決結果不服，認為裁定他謀殺罪成的證據不足，並提出上訴；上訴法庭日前駁回艾薩克的申請，維持布魯內蒂對他的判決，裁決書中寫道，「當局已提供了大量的環境證據，指證受害人被他人搶劫並謀殺，本案的被告艾薩克就是參與這些犯罪的被告，無庸置疑他的罪名成立」。

來自中國山東青島市的袁曉鵬，是雪城大學文理學院數學專業大三學生，曾有媒體報導，他入學期間曾嘗試做不同的生意，後決定在校園內販賣大麻；他於2016年年9月30日下午在紐約上州DeWitt鎮的公寓樓後方與兩名被告交易，遭槍擊後不治身亡。

警方在袁曉鵬的雪佛蘭跑車內發現大麻及其手機，得知他和艾薩克多次以買賣大麻聯繫，並於11月18日逮捕艾薩克和米歇爾兩名非洲裔兇嫌，移送法辦；法院文件上顯示，艾薩克搶走袁曉鵬兩磅大麻後，當場將其槍殺，米歇爾負責駕車逃離現場，故為共犯。

中國留學生 大麻 紐約上州

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