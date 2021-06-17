我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍最高將領：中國近期內嘗試軍事犯台可能性低

最高法院「歐記健保」判決 在哪4大方面切身影響民眾？

紐約市公校室外畢業典禮 不再限制人數

記者金春香／紐約報導
紐約市公校室外畢業典禮人數不設限。（取自教育局推特）
紐約市公校室外畢業典禮人數不設限。（取自教育局推特）

紐約市教育局16日晚宣布，隨著紐約州全面重啟，系列防疫限制的解除，紐約市公校可以在沒有人數限制的情況下舉行室外畢業典禮，但參加者仍要戴口罩，檢查體溫，和保持6呎社交距離；若畢業典禮在室內場館舉辦，則仍需要遵守州府此前規定的客容量要求。

紐約州成人疫苗接種率已經超過70%，州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布取消州內所有防疫相關的限制，但依據聯邦疾病防治中心(CDC)建議，公校教學樓等地方的防疫相關要求仍會繼續。

市教育局表示，為配合紐約州解封，允許學校在沒有客容量限制的情況下舉辦室外畢業典禮，但參加者仍需佩戴口罩，填寫健康篩查表格，及保持6呎距離。

不過室內畢業典禮仍有人數限制，根據州府4月頒布的規定，畢業典禮若在室內場館舉辦，規模超過150人的大型活動若使用超過客容量1500人以上的場館，人數限制須設為場館客容量的10%；101到150人的中型活動，人數須限制在場館客容量的33%，100人以下的小型活動人數限制在場館客容量的50%。

此外學校若在非教育局設施舉辦畢業典禮，則必須要遵守該場地提出的任何防疫要求。

紐約州 教育局 防疫

上一則

紐約華埠非裔男要錢 強搶82歲老翁拐杖還毆頭

下一則

疫情趨緩 孟昭文18日凱辛納​公園辦中小學生畢業典禮

延伸閱讀

紐約州經濟復甦 營業稅收較去年同比增57.8%

紐約州經濟復甦 營業稅收較去年同比增57.8%
賈西亞：新市長應「務實」支持SHSAT並促進教育公平

賈西亞：新市長應「務實」支持SHSAT並促進教育公平
紐約州營業稅同比上升近六成 州主計長:經濟復甦好兆頭

紐約州營業稅同比上升近六成 州主計長:經濟復甦好兆頭
回另一個珍妮佛身邊 班艾佛列克出席女兒畢業典禮

回另一個珍妮佛身邊 班艾佛列克出席女兒畢業典禮
公校種族隔離全美居首 持續惡化

公校種族隔離全美居首 持續惡化

熱門新聞

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
最新公布的近百頁法庭文件中顯示潘勤軒對殺害蔣凱文早有預謀；圖為潘勤軒被捕後視訊過堂。(ABC視頻截圖)

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

2021-06-14 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務
曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」
舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷