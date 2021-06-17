紐約市公校室外畢業典禮 不再限制人數

紐約市公校室外畢業典禮人數不設限。（取自教育局推特）

紐約市教育局 16日晚宣布，隨著紐約州 全面重啟，系列防疫 限制的解除，紐約市公校可以在沒有人數限制的情況下舉行室外畢業典禮，但參加者仍要戴口罩，檢查體溫，和保持6呎社交距離；若畢業典禮在室內場館舉辦，則仍需要遵守州府此前規定的客容量要求。

紐約州成人疫苗接種率已經超過70%，州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布取消州內所有防疫相關的限制，但依據聯邦疾病防治中心(CDC)建議，公校教學樓等地方的防疫相關要求仍會繼續。

市教育局表示，為配合紐約州解封，允許學校在沒有客容量限制的情況下舉辦室外畢業典禮，但參加者仍需佩戴口罩，填寫健康篩查表格，及保持6呎距離。

不過室內畢業典禮仍有人數限制，根據州府4月頒布的規定，畢業典禮若在室內場館舉辦，規模超過150人的大型活動若使用超過客容量1500人以上的場館，人數限制須設為場館客容量的10%；101到150人的中型活動，人數須限制在場館客容量的33%，100人以下的小型活動人數限制在場館客容量的50%。

此外學校若在非教育局設施舉辦畢業典禮，則必須要遵守該場地提出的任何防疫要求。