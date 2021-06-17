紐約華埠非裔男要錢 強搶82歲老翁拐杖還毆頭

警方公布現場監視器畫面，呼籲知情者提供線索。(市警提供)

曼哈頓華埠 東百老匯 16日，發生一起搶案，搶匪強搶82歲老翁拐杖，威脅他交出財物，最後還將老翁推倒，導致頭部受到輕傷；警方17日公布現場監視器畫面，並懸賞3500元，呼籲知情者提供線索。

根據轄區七分局消息，16日早6時20分，在東百老匯219號的「大蘋果市集」(Big Apple Food Market)，一名82歲老翁正在櫃檯買咖啡，一名不知名男性走近要求老翁交出身上財物。

遭到老翁拒絕後，該名男性舉起拳頭，作勢要往老翁臉上打，並威脅老翁如果不給錢，就會打他並搶走拐杖，老翁再次拒絕，沒想到該名男性直接以拳頭往老翁頭上打、推了老翁一下再把拐杖搶走；根據現場監視器畫面，老翁的拐杖被搶走後跌坐在地，造成老翁頭部受到輕傷，該名男性則是拿著老翁的拐杖逃離現場。

警方表示，該名男性離開店內後，沿著東百老匯往東，再沿著克林頓街(Clinton St.)往南跑；警方描述，該名男性有深膚色、年約30歲，部分禿頭，最後一次被看到時身穿黑色夾克、黑色褲子及黑色球鞋。

警方呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。