楊安澤提前投票 「感到激動」 未透露投票內容

楊安澤16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院投票站提前投票。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 在妻子呂艾玲的陪同下，16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)投票 站提前投票；此前計畫初選日投票的他表示，之所以改為提前投票，是為了喚起選民的提前投票意識；不過，除了將自己排在第一位外，他並未透露自己如何投票，因為未來可能會有其他新聞和選舉進展。

楊安澤表示，從參加初選以來已經快半年，「今天終於投出這一票，我感到很激動，用排序複選制投票也是從未有過的體驗，希望選民盡快去體驗投票；如果當選，我將很榮幸成為首位亞裔紐約市長，但我同時也是所有市民的市長，解決市民關心的問題，如犯罪、地鐵安全、教育、遊民等。」

他此前曾表示要在初選日投票，但卻改變計畫；楊安澤解釋道，「如果我初選日去投票的話，可能會導致選民等待時間增加，造成不便；但我提前投票的主要原因是，希望提高選民的提前投票意識，不用等到初選日，這周之內都能投票；許多人跟我說，會在初選日給我投票，我就跟他們講，『今天就可以投票啊！』，所以我今天就來了。」

不過，楊安澤並未公布自己如何投票，他說，這是因為後續會有一些重大宣布和選舉進展，會在適當的時候公開自己的投票選擇；呂艾玲在提前投票首日已經投票，同樣未公布投票內容。

他還對亞當斯展開抨擊；楊安澤說，亞當斯的選舉是站不住腳的，「他的說辭是，市民最關注解決犯罪問題，『我以前是警察，所以我是最佳人選。』但是同時，警察工會卻給我背書，這就說明跟他共事多年、最了解他的團體都不相信他；此前亞當斯一直說他從未要求警察工會背書，但NBC的報導說他有此請求，這就說明亞當斯的競選是不可信的，人們知道是時候做出改變了。」