紐約州營業稅同比上升近六成 州主計長:經濟復甦好兆頭

去年3月人跡稀少的華埠堅尼路。(記者張晨/攝影)

紐約州 主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)16日表示，紐約州5月份的營業稅同比增長了57.8%，而這正是全州在疫情 後經濟復甦的又一個積極現象。

今年5月，紐約州從營業稅中獲得的收入達到1400億元，比去年增加了5億3000萬元，當時疫情的爆發正導致大部分紐約企業處於關閉狀態。

連續第二個月，地方營業稅收入有了巨大的增長，狄納波利表示，根據5月的數據顯示，營業稅收入的增加和聯邦政府的援助，紐約州地方政府正從去年的收入短缺中慢慢恢復。

營業稅是地方政府的一個關鍵晴雨表，幫助保持其他稅種的低水平，同時也是消費經濟總體情況的重要指標。

與此同時，為了慶祝70%的成年人至少注射了一針新冠疫苗，紐約州15日取消了剩餘的防疫限制，包括社交距離和清潔消毒要求。

作為該州經濟引擎的紐約市 營業稅收入達到6億3600萬元，增長了51.4%，而紐約市以外的每個縣的稅收也都以兩位數的速度逐年增長。

狄納波利表示，阿勒格尼縣(Allegany County)的增長率最高，達到了88.2%。