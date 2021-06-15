紐約華盛頓廣場公園問題叢生 市警總局局長：令人作嘔

曼哈頓華盛頓廣場公園問題叢生。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華盛頓公園廣場(Washington Square Park)作為紐約市的地標之一，如今被遊民及聚眾吸毒者占據，市警在月初施行宵禁 後曾爆發了多次衝突，包括一名越南 裔警員被罵「中國佬」數十次；市警總局局長希爾(Dermot Shea)15日對此行為「令人作嘔」，前一日市長白思豪 (Bill de Blasio)曾表示這種不受歡迎的行為「會自然消失」。

就在希爾當日於NY1發表這番言論之前，這個位於格林威治村的地標公園剛剛經歷了一個混亂的周末，造成兩人被持刀砍傷，一名男子被搶劫，一名廚師在附近的一家餐廳遭到攻擊。

包括「警察殺人」(Cops Kill)在內的反警言論也被塗鴉在公園標誌性的拱門上，而聚集在園內的人群經常向駐守在現場的警員爆出侮辱言論。

「你知道，我認為這裡已經和『公園』這個詞越走越遠。」希爾說，如此行經發生在被視為地標和遊覽地的區域，也就意味著讓「令人憎惡的」行為正常化，不管是在公園內還是周圍街道，最終都必須解決這個問題。

而白思豪15日是則淡化了這個問題，僅稱公園裡有一些「特殊問題」，他在記者會上表示，「在極少的時間內」，華盛頓公園裡發生了一些「特殊狀況」，但正在積極尋求解決辦法。

他補充說，「我們有幾個晚上的執法都很順利，但也有幾個晚上遇到了問題，但我認為，這些問題終將會自然解決。」

白思豪的此番言論引起了一些當地居民的不滿，他們幾個月來一直抱怨這裡大規模派對聚集，以及充斥的毒品和暴力。

兩周前，由於公園內的治安每況愈下，市政府官員下令周末晚10時實行宵禁，但卻在周末恢復了正常的午夜關閉時間，宵禁清場期間，越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)曾被一非洲裔男子連續辱罵了22次「中國佬」。

轄區市警六分局正在邀請居民參加16日下午6時舉辦的警民會議，以討論公園及周邊區域的治安問題，會議將在卡邁恩聖街(Carmine St.)25號的教堂舉行。

「我們正在聽取社區的意見，以便給警員的執法工作提供更多指導性的建議。」希爾說。