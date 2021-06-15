解封里程碑 今晚紐約十處煙火慶祝 13地標點亮藍金2色

紐約州內13處地標建築今晚將點亮為藍色和金色。（州長辦公室提供）

為慶祝紐約解封，並感謝醫護人員過去一年多的無私奉獻，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)15日宣布當晚州內13處地標建築將點亮為藍色和金色，且州內十個地區都會於當晚9時15分點燃煙火慶祝。

葛謨表示，去年3月疫情首波高峰時期，紐約病毒檢測陽性率一度達到48.16%，在全球範圍內都最高，而根據約翰霍普金斯大學最新公布的數據，紐約如今的陽性率為0.4%，是全美最低的州之一。

葛謨說，紐約州成人完成至少一劑疫苗接種率達到70%，即刻取消州內所有防疫相關的限制，為慶祝這一里程碑，15日晚包括紐約市 帝國大廈、世貿中心一號大樓(One World Trade Center)、大中央車站、考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，上州尼加拉瀑布(Niagara Falls)，奧伯尼國際機場大門(Albany International Airport Gateway)等13個地標建築將點亮藍色和金色燈光。

此外，15日晚9時15分起州內十個地區都會點燃煙火慶祝，包括紐約市多個港口，長島瓊斯海灘(Jones Beach)，奧伯尼Empire State Plaza，尼加拉瀑布等地，具體地點可登錄https://tinyurl.com/5h4384n6查詢。