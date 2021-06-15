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紐約市警工會：排亞當斯、楊安澤、賈西亞為市長人選

記者張晨／紐約報導
紐約市警工會郵件告知成員排亞當斯、楊安澤、賈西亞為市長人選。(本報檔案照)
紐約市警工會郵件告知成員排亞當斯、楊安澤、賈西亞為市長人選。(本報檔案照)

紐約市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)14日晚間在一封發給全市2萬4000名警察會員的郵件中表示，應考慮將亞當斯(Eric Adams)、楊安澤和賈西亞(Kathryn Garcia)排序為下任市長人選，同時警告稱，若將其他五名主要競爭者中的任何一位納入排名，都讓這些「反警」的政客上台。

此封郵件顯示，林奇寫道，在主要的競爭者中，這些參選人都把公共安全放在首位，拒絕撤資警察的意識形態；「在新的優先選擇制度下，給任何職位的參選人排名都可能對他們有利，同樣的，如果不贊同某位參選人的政見，就不要對其進行排名。」除了楊安澤、亞當斯和賈西亞之外，排名其餘人選都可能會在不經意間幫助一位反對警察的政客獲勝。

前市長白思豪法律顧問、市長參選人威利(Maya Wiley)是主要反對警察的參選人之一，她主張從市警預算中削減十億。

根據新的排序複選制，選民可以列出他們心中前五名的參選人，選票將根據第一、第二、第三、第四和第五名的選擇來計算，這樣就不需要進行決選了。

但據消息人士透露，工會不打算在民主黨初選中表示支持，因為大多數民主黨人認為林奇的背書不利於選票，因為他曾支持前總統川普，並有許多具有爭議言論史。

然而，林奇在郵件中寫道，工會「一直在與幾位市長的競選團隊保持聯繫。」也會繼續對話，讓參選人明白，紐約市通往安全和經濟復甦的道路必須包括對市警的支持。

楊安澤14日在曼哈頓下城接受了市警亞裔警官協會(NYPD Asian-American Police Executives Council，簡稱AAPEX)和市警官工會(Captains Endowment Association)的背書，但被問及是否會接受警察工會(Police Benevolent Association)和警佐工會(Sergeants Benevolent Association)背書時，他則沒有直接回答。

亞當斯的一位女發言人表示，亞當斯不會接受任何警察工會的支持，除非他們支持市警的真正改革；「這就是為什麼他去年歸還了PBA的捐款，作為市長他將與普通警察一起為紐約人帶來安全和正義。 」

賈西亞的一名代表則表示，整個競選中並沒有尋求PBA的支持，也不想要他們的支持，讓紐約變得更安全依賴於完全重建市警文化，包括完全透明和對違規行為的零容忍。

警察 紐約市 楊安澤

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