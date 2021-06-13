紐約市17郵遞區 最近一周新冠確診零新增

紐約州單日新冠檢測陽性率已經降至0.35%，為疫情開始以來最低。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)13日表示，全州單日新冠檢測 陽性率已經降至0.35%，為疫情開始以來最低；而紐約市 數據則顯示，所有郵遞區號的七天平均檢測陽性率均未超過2%，已有17個郵遞區號6月4日至10日這一周實現零新增。

州府數據顯示，目前全州已經施打超過200萬劑疫苗 ，已有69.7%的成年人至少接種一劑，距離州府設定的70%即全面解封僅差0.3%；全州居民中，已有49.6%的人完全接種。

葛謨表示，疫情數據屢創新低，紐約人已經準備好恢復正常生活，「疫苗是我們抗疫成功的關鍵，已經打過疫苗的紐約人為維護公共健康和家人健康做出了貢獻；我們將一同進步，迎接光明的未來，但那些還沒打疫苗的人，請盡快接種。」

在紐約市，目前所有郵遞區號的七天平均檢測陽性率均未超過2%，已有17個郵遞區號6月4日至10日當周實現零新增；只有三個郵遞區號上周的新增病例數超過20例，其中兩個位於布朗士區。

儘管疫情數字不斷下降，紐約市的疫苗接種速度也一同下降；截至目前，全市已有53%的人口至少接種一劑，47%的人口完全接種，意味著仍有超過400萬人沒有接種；雖然市府已經推出各種激勵措施吸引市民打疫苗，近幾周的接種人數仍然大幅下滑；紐約市接種高峰時的4月8日，有超過11萬人接種，但這一數字到6月11日僅為2萬5720人。

從各區看，曼哈頓和皇后區接種率最高，已有65%的曼哈頓居民至少接種一劑，58%完全接種，其中金融區(Financial District，郵遞區號10004)和地獄廚房/中城(Hell's Kitchen/Midtown Manhattan，郵遞區號10018)的一針接種率已達100%；皇后區有59%的人至少接種一針，51%完全接種；布朗士區最低，一針接種率僅為44%。