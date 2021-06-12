華人參政投票熱情 紐約法拉盛提前投票站前設攤拜票

今年採取「排序複選制投票」，參選人間並不像過去劍拔弩張，「和氣」競爭；左一起為尹導、王能、陳海靈與崔容準。(記者牟蘭／攝影)

紐約市民主黨黨內初選提前投票 12日開始，皇后區多個選區華人參政熱情高漲，單是法拉盛 就有六位華裔 參選市議會第20選區市議員，當天大部分參選人都在41路的提前投票站前設立攤位，為選舉拉票衝刺。

位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boys Club of New York)12日開始作為市府的早鳥投票站開放；投票站工作人員表示，雖然今年提前投票站首日未像去年總統選舉大排長龍，但較往年同期，投票站已熱鬧不少。

根據市府規定，民選官員參選人的競選團隊需與投票站保持100呎設立攤位，12日上午9時左右，已有多位第20選區市議員參選人與義工按規定在附近拜票，向路人分發競選資料。

市議會第20選區有六位華裔、一位韓裔與一位西語裔參選人參加民主黨黨內初選，黃敏儀(Sandra Ung)當日攜父母參加投票，崔容準(John Choe)與尹導(Dao Yin)也在首日投票，陳海靈稱他先前已提交「缺席投票」，並呼籲華裔積極投票，選出代表自己聲音的民選官員。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)為楊愛倫(Ellen Yang)與崔容準站台，他鼓勵當地選民利用提前投票站，避免22日初選日的人潮；楊愛倫也陪同一位年近90旬的長者投票，她呼籲華裔選民團結，提高族裔的政治地位，「一等公民要投票」。

王能(Neng Wang)表示，12日上午9時左右，他已在附近設立攤位，並稱在劉醇逸首次參選市議員時，他就投票支持，今年首次為自己拜票，感到不同的責任；他說，今年採取「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，參選人間並不像過去劍拔弩張，「和氣」競爭，當天41路像「廟會」一樣熱鬧。

今年88歲的章成華在投票站開放首日，投下自己的選票，他表示，自己過去並不了解投票的重要性，今年是首次參與市級民選官員的選舉；他說，疫情爆發後，法拉盛的資源分配不均等問題暴露，日前實施的緬街公車專用道對他的生活帶來諸多不便，希望新任市議員改善上述問題。