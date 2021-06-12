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紐約曼哈頓提前投票站冷清 選民仍需時間做決定

記者金春香／紐約報導
曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選。（記者金春香／攝影）
曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選。（記者金春香／攝影）

紐約市初選提前投票12日開始，雖然有包括市長、區長、市議員等眾多重要職位的選舉，但曼哈頓各投票站的投票情況卻較為冷清，遠不及去年10月下旬開始的總統大選提前投票盛況，很多選民表示由於參選人眾多，仍需要時間做考量後再投出選票，以確保其選票代表自己的真實聲音。

華埠中心雖沒有提前投票點，但顯利街220號(220 Henry St.)投票點是周圍住宅樓最密集，且距離華埠最近的提前投票點，然而12日上午前來投票者寥寥。

該投票點協調員Thomas Cristiani表示，從8點開門起，站外就沒有任何人排隊，一上午時間內僅有不到100人前來投票，預計此次提前投票期間只會有2000名左右的選民出現，這一數字與去年總統大選提前投票期間超過6000選民投票的形式相比，冷清需多。

選民黃麗玉說，因上班緣故，她總是進行提前投票，她雖然是共和黨籍選民，但此次市長選舉仍看好楊安澤，希望他初選勝出後，自己好能在11月大選中將選票投給楊安澤。

數月來為第一選區市議員參選人莫美倫(Maud Maron)奔走拉票的選民朱雅婷當日上午不到8點就到達顯利街選票站，她驚奇地發現投票者甚至還沒有各參選人的助選團隊成員多。

朱雅婷說，雖然她對第一選區市議員參選人排序已經有了明確答案，但對其他幾個職位仍有不確定，對於市長一職，能登上她選票的是亞當斯(Eric Adams)、楊安澤、賈西亞(Kathryn Garcia)和麥奎雷(Ray McGuire)，但日前亞當斯稱使用遠程教學方式讓一名老師同時為300至400名學生上課的言論，令她感到不安，「我們好不容易盼來了全面復課，如果下任市長有這種想法，豈不是重蹈覆轍。」她決定再對亞當斯的這一言論進行研究，等22日初選日再投票。

曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選，投票站附近拉票者人數眾多。（記者金春香／攝影...
曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選，投票站附近拉票者人數眾多。（記者金春香／攝影）
曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選。（記者金春香／攝影）
曼哈頓提前投票站冷清遠不及去年大選。（記者金春香／攝影）

投票 楊安澤 華埠

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