紐約市初選提前投票首日 布魯克林華社積極投楊安澤

華裔夫婦因未入黨籍無法投票。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市今天起實行初選提前投票 ，設在布魯克林日落公園的投票站自早8時開門起，便陸續有華人選民進入投票；不管是年長者或年輕人，此次驅使華人投票的主因皆為近期不斷發生的亞裔 仇恨犯罪，不少人票投華裔市長參選人楊安澤 ，希望他當選後能有政策保護亞裔的安全。

位於59街552號Our Lady of Perpetual Help的教堂是位於布魯克林華社的投票站之一，首投日早晨並沒有太多人潮，選民無需排隊就能順利走到裡頭投票，但所有人仍注重防疫，全程戴著口罩。

74歲的華裔陳楚宏當天隻身前來投票，首次登記成為選民投票的他，在華人工作人員的幫助下完成了投票；他說雖成為公民也有七年，可之前沒有強烈意願想行使投票權，直到亞裔仇恨犯罪在社區爆發，是時候站出來改變。

市長競選備受矚目，陳楚宏表示他投給楊安澤，主因是楊安澤身為亞裔，比起其他族裔肯定更能理解亞裔所面臨的問題；他也說在必要時候，市長有渠道能把城市問題反應給州府、聯邦層面，若有楊安澤為亞裔發聲，就能引起更多的關注並提供解決方案。

另名30多歲的選民趙約翰也帶著兩個女兒前來投票，他認為現在的華人更注重人身安全問題，多過市長當選後能給當地人帶來的福利；他選楊安澤為第一，且不為其他參選人進行排名，「真心希望他(楊安澤)能幫到我們華人社區，我們的人身自由和平等需要維護」。

在該投票站首次工作的華裔林健秀表示，她的職務就是幫華人翻譯，帶他們走完整個流程，或許是首投日的關係，當天並沒有出現人潮，所以她也沒有很忙碌；當天也有一對華裔夫婦一心要投給華裔參選人，雖已登記成為選民，但因無入黨派無法投票，只能填表格資料明年再做。為此工作人員提醒，登記成為選民後還有入黨的流程，確保完成後才能投票。