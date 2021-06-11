亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

紐約曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)在月初實施宵禁後，警方不得不全副武裝清場，但一名非洲裔男子在清場時卻直指一名越南裔警員大罵其「中國佬」22次；該警員日前接受媒體採訪時表示，並不新奇，自小在學校也曾因族裔遭到霸凌，這些人只想引起注意，而這也取決於其個人的教育背景和素質。

華盛頓廣場日前因聚眾吸毒者氾濫、遊民聚居，夜間還有眾多人聚集開派對，髒亂差的環境及惡化的治安讓周邊民眾產生不安，警方對該公園發布了晚間10時後的宵禁令，並在5日夜間首度派出防暴警察 清場。

此起帶有種族主義 的語言攻擊就發生在當晚，黃飛利浦(Philip Huynh)在ABC7採訪中表示，覺得他只是對這身製服和警察這個職業抱有憤怒的情緒，所以才決定加上一些種族歧視 的言語使得更有攻擊性，「這是非常令人沮喪的，沒有人願意被這樣稱呼。」

他說，自己並不是首次成為種族主義的目標，「這並不新鮮，即使在學校，同學間也因為族裔不同而惡言相向，我想這些人只是想引起人們的注意。」

EXCLUSIVE: one-on-one with the Asian American NYPD Officer who faced a barrage of racism. “You ain’t even from this country.” Followed by “you f****** ch***” at least 22 times within 2 minutes. H/T @Syissle #StopAsianHate pic.twitter.com/LDEYtya3ik — CeFaan Kim (@CeFaanKim) June 11, 2021

該起事件被目擊者拍下視頻並在網絡上瘋傳，在整個長達三分鐘的視頻內，這名叫拉斯特(Shermaine Laster)的非洲裔男子連續重複了二十幾次「中國佬」(Chinks)等帶有種族主義的詞語；而這一行為也引得了在場民眾的憤慨，一騎行路過的民眾說，「快把你臭嘴閉上吧，你這種族歧視的垃圾。」

他在事發後表示，自己並不仇視亞裔，只是看不慣警察濫用職權，「我想告訴你，我們黑人不懂什麼是歧視，我們才是被歧視的那一個，警察不是我們的朋友，他們才是歧視我們人。」

在拉斯特的社交媒體上，他發布了當晚的完整版視頻，全程長達一個小時，之中暴露了更多種族主義言論，如「你不屬於這個國家，你個垃圾。」(You ain't even from this country. You piece of sh*t.)

對此黃飛利浦表示，所有族裔都有無知的人，這更多取決於他們的教育背景。

據悉，拉斯特是紐約州立大學下州大學(SUNY Downstate Health Sciences University)的一名清潔工人，而該校發言人也在案發後的一篇聲明中表示，「我校致力於培育一個包容多樣性的環境，絕不容忍任何形式的仇恨、偏見和種族主義，也絕不會寬恕諸如此類的個人的行為或言論。 」

「我只是很驚訝他是如何在大庭廣眾之下說出這些的，特別是他知道有人在錄像，也毫不畏懼。」黃飛利浦表示，拉斯特必須為自己說過的話負責，「如果他能對一名警察這樣做，他也能對普通平民這樣做。」