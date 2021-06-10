紐約布碌崙7、8大道改單行道弊端多 華社周五討論

布碌崙7、8大道改單行道，恐失去183個停車位。(本報檔案照)

市交通局(DOT)日前公布布碌崙(布魯克林)華社的7、8大道 改為單行道的計畫，因改建後很有可能引起更嚴重交通壅堵、損失183個停車位，引起當地華人 強烈反彈；華人社團訂於11日(周五)在8大道舉行一場大型討論會，商討對策。

日落公園7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。

當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，就算如此，兩大道總共減少183個停車位；反對者對該案最大的意見包括，該處單車道的使用率並不高、只要有人違規停車，就會造成交通壅堵，民眾也更難尋找停車位。

反對該計畫的華人指出，該計畫需立即斬斷，否則為時已晚，不利社區發展；美國 紐約華人聯合會會員陳其茂10日表示，若兩大道改成單行道，將嚴重影響當地商業發展，他憤怒地指出，這是市長白思豪(Bill de blasio)針對華人所做的舉措，不管怎麼看對社區只有百害而無一利。

對此該會今天下午2時45分，在8大道54街交55街的海悅酒樓舉行討論會，呼籲受該計畫影響的各界人士踴躍出席，只要人數龐大就能給市府起到震攝作用，聆聽華人的聲音。

另一方面，由市交通局(DOT)舉行的公眾會議也將於本月14日(周一)晚7時通過zoom視頻進行，meeting ID為973 3452 7174、密碼是909597，提供中文、廣東話和福州話翻譯，民眾也該參與並提問。