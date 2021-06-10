我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

「攻擊性武器禁令」被推翻 加州檢察長上訴

紐約布碌崙7、8大道改單行道弊端多 華社周五討論

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙7、8大道改單行道，恐失去183個停車位。(本報檔案照)
布碌崙7、8大道改單行道，恐失去183個停車位。(本報檔案照)

市交通局(DOT)日前公布布碌崙(布魯克林)華社的7、8大道改為單行道的計畫，因改建後很有可能引起更嚴重交通壅堵、損失183個停車位，引起當地華人強烈反彈；華人社團訂於11日(周五)在8大道舉行一場大型討論會，商討對策。

日落公園7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。

當局將在商業通道周圍新增95個2小時收費咪表停車位，就算如此，兩大道總共減少183個停車位；反對者對該案最大的意見包括，該處單車道的使用率並不高、只要有人違規停車，就會造成交通壅堵，民眾也更難尋找停車位。

反對該計畫的華人指出，該計畫需立即斬斷，否則為時已晚，不利社區發展；美國紐約華人聯合會會員陳其茂10日表示，若兩大道改成單行道，將嚴重影響當地商業發展，他憤怒地指出，這是市長白思豪(Bill de blasio)針對華人所做的舉措，不管怎麼看對社區只有百害而無一利。

對此該會今天下午2時45分，在8大道54街交55街的海悅酒樓舉行討論會，呼籲受該計畫影響的各界人士踴躍出席，只要人數龐大就能給市府起到震攝作用，聆聽華人的聲音。

另一方面，由市交通局(DOT)舉行的公眾會議也將於本月14日(周一)晚7時通過zoom視頻進行，meeting ID為973 3452 7174、密碼是909597，提供中文、廣東話和福州話翻譯，民眾也該參與並提問。

華人 8大道 美國

上一則

百萬朵鮮花 這個周末「佔領」曼哈頓街頭

延伸閱讀

紐約毆打75歲華婦嫌犯 需精神檢測 推遲過堂

紐約毆打75歲華婦嫌犯 需精神檢測 推遲過堂
日落公園38選區 民主黨激進vs.保守派選情激烈

日落公園38選區 民主黨激進vs.保守派選情激烈
法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約
亞當斯不出席CBS辯論會 楊安澤 賈西亞砲轟：逃避

亞當斯不出席CBS辯論會 楊安澤 賈西亞砲轟：逃避

亞裔男牽單車搭地鐵 遭非裔男痛毆

亞裔男牽單車搭地鐵 遭非裔男痛毆

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢
螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2
第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液