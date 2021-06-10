紐約毆打75歲華婦嫌犯 需精神檢測 推遲過堂

巴蒂斯塔因需接受精神疾病檢測，推遲過堂時間。(紐約市警提供)

24歲的巴蒂斯塔(Christian Batista)因涉嫌無故攻擊一名75歲的華裔老婦，被警方逮捕並以二級與三級攻擊的罪名移送法辦，他原定於9日過堂，但辯方律師為他申請精神疾病檢測 ，並獲批准，過堂時間推遲到28日，他若罪成，最高將面臨五到16年的監禁。

根據警方消息，75歲的陳(Chin)女士於26日下午2時30分左右，在皇后區 可樂娜57大道交97大道( 97th Pl.) ，遭一名陌生男子無故攻擊，受害人的鼻梁被打斷，送往艾姆赫斯特醫院救治，傷勢已經穩定。

警方隨後發布嫌犯的通緝照片，並表示，嫌犯攻擊陳女士後，又在街頭毆打了一名西語裔婦女，因嫌犯攻擊兩名受害人時，未發表種族歧視的言論，也與二人並不相識，因此當局沒有以仇恨犯罪 調查此案。

市警110分局於7日上午9時45分逮捕了涉嫌該案的巴蒂斯塔，以二級與三級攻擊罪名移送法辦；巴蒂斯塔原定於9日過堂，但其代表律師於當日為他申請精神疾病檢測(Psychiatric Exam)，並獲法官批准，當日被繼續關押，等待專家檢測，過堂時間推至28日。

陳女士孫子葉艾利(Alex Yem，姓名皆音譯)日前接受採訪時表示，他於26日晚得知祖母被攻擊入院治療的消息；他說，奶奶鼻子被打斷，眼下還有挫傷，「但已經不疼了」；他說，奶奶住在皇后區可樂娜已有40多年，比起祖母身上的傷，他更擔心奶奶的心理健康。

對於日益增加的仇恨犯罪，葉艾利說，這些案件並非僅針對亞裔，還有許多不法分子更以長者作為目標，呼籲當局了解造成這些攻擊案的主要原因，「作為一名男人，如果你想找人打架，請選擇和你一樣體型的人，而不是步行從商店回家的長者，這太悲哀了」。