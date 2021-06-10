楊安澤獲紐約市消防員工會背書 最新民調支持率跌至第3

楊安澤10日獲得市消防員工會背書。（取自楊安澤推特）

紐約市 消防員工會(Uniformed Firefighters Association)10日在皇后區宣布背書楊安澤 ，這是楊安澤獲得第二個工會背書，此前他僅與另一市長參選人、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)共同獲得自由職業者工會(Freelancers Union)背書；在9日出台的最新民調 中，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)繼續保持領先，威利第二，楊安澤跌落至第三。

消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)表示，他相信楊安澤，「這座城市需要一張政治新面孔。」他說如今的政客總是承諾增加其部門資源，但從不兌現承諾，「我們要等到什麼時候，才能在哈德遜廣場、長島市等地方新建消防站？」

安斯博羅稱，他相信一名不受紐約市政治影響、不受任何政治團體牽絆的市長，才能真的有所作為；消防員工會有2萬名活躍和退休成員。

楊安澤表示，他記得九一一恐襲那天自己和其他人一樣爬出辦公樓，而同一時間消防員卻逆行而上，當2012年珊迪颶風侵襲時，他的妻子在燈光忽明忽暗的醫院內生產，與此同時，消防員們一直在街道上幫助有需要的人，努力讓這座城市從災難中恢復，「我們需要消防員們這樣的勇氣，去打破現狀，讓紐約市東山再起，一次又一次，消防員們在為我們開路，我非常榮幸有他們在身邊，當我在市政廳時，會盡一切努力支持他們。」

9日PIX 11/愛默生學院(Emerson College)出爐民調，在本周一(7日)和周二(8日)對725名民主黨選民進行調查，亞當斯以23%的支持率位居首位，威利以17%的支持率排在第二，楊安澤則獲得15%支持。

威利在過去幾日獲得州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的背書，民調從此前從沒有超過9%，日前飆升躍居第二。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點