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紐約帝國大廈周五設疫苗點 前百名接種者送門票

記者洪群超／紐約報導
帝國大廈觀景台周五(11日)到周日(13日)將新設一個疫苗接種點，前100名在此打疫苗的民眾，將可獲得一張免費觀景台門票。(Getty Images)
帝國大廈觀景台周五(11日)到周日(13日)將新設一個疫苗接種點，前100名在此打疫苗的民眾，將可獲得一張免費觀景台門票。(Getty Images)

紐約州長葛謨10日公布第二批打新冠疫苗贏四年大學獎學金幸運兒，十人中再有一名來自紐約市布魯克林的華生Carrie Ng中獎；州府表示，未來三周每周還將各抽出十名12歲至17歲的打疫苗學生，給予州內公立大學四年全額獎學金和包括住宿、交通、書本等學習支出相關的獎勵。

州府當日也宣布，位於曼哈頓的地標、帝國大廈觀景台(Empire State Building Observatory)周五(11日)到周日(13日)將新設一個疫苗接種點，而前100名在此打疫苗的民眾，將可獲得一張免費的觀景台門票；紐約市11日還有另一處位於史泰登島學院(College of Staten Island)的疫苗接種點，在此打疫苗者可獲得價值20元的刮刮樂彩票，最高中獎額為500萬元。

葛謨表示，紐約州的七日平均陽性率繼續保持全美最低，目前為0.47%，已是連續66天下降；如果全州成人的疫苗接種率達到70%，他將宣布取消所有防疫限制，而該目標已近在咫尺。截至10日，全州成人至少接種一劑疫苗者已達69.2%。

疫苗 紐約市 紐約州

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