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一洲焦點／紐約市長初選白熱化、阿茲海默救星出現？

亞當斯不參加紐約市長辯論 楊安澤、賈西亞砲轟：不敢直面問題

記者顏潔恩／紐約報導
楊安澤第一時間就對亞當斯不參與市長辯論作出回應，批評其不敢直面敏感問題。(本報檔案照)
楊安澤第一時間就對亞當斯不參與市長辯論作出回應，批評其不敢直面敏感問題。(本報檔案照)

民調中領遙遙領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)表示不會參加近期一場市長辯論後，分別遭對手楊安澤(Andrew Yang)、賈西亞(Kathryn Garcia)批評，是因為不敢面對敏感話題而選擇逃避；亞當斯反駁，當天他將參加一場守夜活動，悼念不幸遭槍殺的十歲童，並非故意不出席辯論。

一場正式的民主黨紐約市長辯論將於10日舉行，就在提前投票(early voting)的前兩天，可消息指出最備受看好的亞當斯，將不會參加當天的辯論會。

楊安澤第一時間便發聲，「我完全不明白為何一個主要參選人會拒絕出席辯論」，楊安澤團隊的顧問指出，亞當斯很顯然是為了要逃避對他不利的問題；賈西亞對此也認同道，亞當斯是為了避免出糗所以直接不參加，「可能亞當斯覺得自己正炙手可熱，不敢接受挑戰，相反剩下的參選人都在極力地證明自己是對的人選」。

此前有消息披露，亞當斯的登記住址位於布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)，他在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)也擁有房產，可現居新澤西州李堡(Fort Lee)，讓身為布碌崙區長的他被人詬病；政治分析家表示，亞當斯民調成績甚好，不出席辯論對他反而是有利的策略。

亞當斯回應該事件說道，他已參與超過100場論壇、出席上百次的見面會，「我享受在台上跟人辯論」；但他收到邀請，當天將參與皇后區遠洛克威(Far Rockaway)槍擊案中，不幸喪命的十歲男童Justin Wallace的守夜活動，因而放棄辯論會。

市長選舉迫在眉睫，來自社區組織的背書也發生了改變，原本大多數支持楊安澤的布碌崙正統猶太裔社區，目前有一部分分支撤回對他的背書，指控他做出假承諾；他們將支持轉向亞當斯，稱其為一個可信賴的朋友，與社區並肩作戰多年。

亞當斯將不參與周四舉行的市長辯論。(本報檔案照)
亞當斯將不參與周四舉行的市長辯論。(本報檔案照)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

布碌崙 楊安澤 民調

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