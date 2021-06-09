選情堪憂 楊安澤團隊內部民調 支持率仍輸亞當斯

楊安澤在時報廣場為競選造勢演講。(記者和釗宇╱攝影)

華裔紐約市 長參選人楊安澤 近來選情不利，近期公布的多份民調 均顯示他的支持率不及布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)，就連楊安澤團隊進行的內部民調也得出這一結果；內部民調顯示，亞當斯以17%的第一順位支持率仍排在第一位，第二位的楊安澤為16%，第三位的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)則為14%。

楊安澤團隊委託Slingshot Strategies，於6月1日至6日對1191名潛在民主黨選民進行問卷調查，有47%的選民表示現在需要對市府做出根本性的改變，但也有44%的人認為新任市長應該具有市府從政經驗。

有73%的選民表示已經確定支持的人選，20%則仍未確定；當被問到如果要楊安澤和亞當斯二選一的話，亞當斯也以44%的支持率超過楊安澤的42%。

同時，選民對楊安澤、亞當斯、賈西亞三人的偏好度差別不大，有60%以上的選民表示喜歡以上三人；但楊安澤的不支持率為三人中最高，為25%，亞當斯和賈西亞則分別為20%和17%；這一數字也反映到排序複選制調查數據上，楊安澤的第二順位支持率為11%，不及亞當斯的15%和賈西亞的12%。

此外，選民最關心的市政問題仍然是公共安全，其次則是控制疫情；當被問到新任市長最應該優先解決的前兩大問題時，32%的受訪者將犯罪和公共安全排在第一位，21%則將此排在第二位，百分比均高於其他候選問題。

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