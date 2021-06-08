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紐約市2日內3人遭槍殺 當局警告血腥夏天將到來

記者張晨／紐約報導
紐約市兩日三人遭槍殺，當局警告血腥夏天即將到來。(市警提供)
紐約市兩日三人遭槍殺，當局警告血腥夏天即將到來。(市警提供)

從7日晚間至8日紐約市有三人遭槍擊喪命，至少兩人受傷，根據市警數據顯示，今年上半年全市的槍擊案件上漲了近七成；而市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，血腥的夏天即將到來，也是紐約市在今年下半年面臨的一項重大挑戰。

警方表示，8日凌晨4時10分左右，一名28歲的男子在布碌崙(布魯克林)默特爾大道(Myrtle Avenue)附近的劉易斯大道(Lewis Avenue)被擊中頸部後死亡，目前還沒有人被逮捕，具體情況尚不清楚。

而7日晚，57歲的退休紐約警察托馬里南(Thomas Marrinan)在與另一名男子扭打時卻被朋友意外開槍打死；警方在案發後證實33歲的索托(Michael Soto)騷擾了馬里南朋友86歲的父親，在幫朋友出頭時卻不幸中彈。

當日早些時候，警方稱，在下午1時左右，一名47歲的男子Darius Guillebeaux在光天化日之下在皇后區148街和洛克威大道(Rockaway Boulevard)附近被擊中頭部和胸部致死；案發後被送往牙買加醫院醫療中心(Jamaica Hospital Medical Center)，在那裡被宣布死亡，目前無人被捕。

與此同時，警方表示，7日晚10時前發生了一起非致命的槍擊案件，一名30歲的男子在布朗士費爾蒙特廣場(Fairmount Place)附近的展望大道(Prospect Avenue)上被擊中腿部，而後被緊急送往聖巴拿巴醫院(St. Barnabas Hospital)救治，情況穩定，同樣無人被捕。

白思豪譴責了目前紐約市正在持續發生的暴力犯罪，並警告稱，紐約市在今年剩餘時間裡「將面臨一項重大挑戰」。

根據市警最新犯罪統計數據，到目前為止，2021年紐約市的槍擊案件激增了68%以上，而典型的「血腥夏季」還未真正到來。

紐約市 槍擊 白思豪

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