紐約市9月預計六成雇員返回辦公室 但通勤安全仍成隱患

紐約市預計六成雇員返工，但通勤安全仍成隱患。(記者張晨/攝影)

一項最新針對紐約市 首席執行官的調查發現，隨著紐約市從新冠疫情中恢復，預計超過60%的員工將在9月份重返曼哈頓 的辦公室，但許多人仍表達了對通勤安全的擔憂。

約12%的曼哈頓員工已經在5月重返工作崗位，而這一數字預計將在7月底達到29%，這項由商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)對180家頂級公司進行的調查發現。

數據顯示，到9月62%的員工可能會回到曼哈頓的辦公室，由於疫苗 接種率的上升大大遏制了新冠感染的風險，雇主們也對恢復正常更為樂觀；在今年3月，首席執行官們預計，到9月底只有45%的員工會重返辦公室。

但還有另一片烏雲籠罩著這座城市，因為捷運系統中犯罪案件頻發，讓即將外出上班的通勤者們憂心忡忡。

調查顯示，84%的公司高管認為，員工對公共交通的看法仍然是他們返回辦公室的一個障礙，這很大程度上是出於對個人安全的考慮，這種擔憂源於一系列與槍支有關的謀殺和捷運暴力犯罪。

但大多數行業的雇主都提高了他們對辦公室使用率的期望，金融服務業的雇主預計，到9月底將有61%的員工回到辦公室，高於此前預計的50%。

但科技公司預計，到9月底，只有40%的員工會重返工作崗位，低於該公司3月調查時的51%。

房地產行業在讓員工回到辦公室方面是最積極的——70%的房地產從業人員目前已返工，這一比例是所有行業中最高的。

在員工人數超過5000人的公司，只有8%的員工回到了辦公室，而在員工人數少於500人的公司，這一比例接近25%。

71%的雇主計畫採用輪班制或「混合」辦公制度，大多數員工將被要求每周需待在辦公室值班三天。

調查也詢問了有關新冠安全政策的問題，在180家公司中，只有27家表示將要求所有員工接種疫苗，而其他人則表示，將積極鼓勵員工接種。

但近一半的雇主表示，他們將限制未接種疫苗的員工參與面對面的會議，三分之一的雇主將要求未接種疫苗的員工佩戴口罩或保持社交距離。

許多公司也已取消了員工旅行限制，調查發現，超過60%的人已經恢復了商務旅行。