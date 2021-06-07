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救遇襲華裔夫婦 MTA公車司機被稱英雄 卻未獲工傷賠償

記者黃伊奕／紐約報導
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。（本報檔案照）
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。（本報檔案照）

此前在布碌崙(布魯克林)班森賀見義勇為幫助華裔夫婦趕走攻擊者的大都會運輸署(MTA)司機劉湯米(Tommy Lau)，雖然被各界喻為英雄，但卻因攻擊發生在他咖啡休息時間至今他也未能獲得工傷補償；對此劉湯米和大都會運輸署最大工會「TWU Local 100」表示抗議。

一對華裔夫婦於3月23日中午時分，在位於班森賀86街交25大道處，提著超市購物袋步行期間遭到一名非洲裔男子恐嚇與搶劫，好在華裔男子陳約翰(John Chen)與劉湯米出手相助，將嫌犯趕走確保了華裔夫婦的安全。

63歲劉湯米在MTA服務將近22年，也是大都會運輸署最大工會「TWU Local 100」的一員，他日前接受採訪時，還原當日情況；在他上前詢問時，嫌犯很不爽，朝他吐口水，他當下最大的顧慮是對方是否攜帶新冠病毒。

還來不及思索，嫌犯就揚起右手朝劉湯米的臉部揮去，「當時我大概暈了五秒鐘，然後就聽到嫌犯罵我『中國佬』(Chink)」；最終劉湯米和陳約翰合力還擊，嫌犯落荒而逃，趕到現場的警方在附近將嫌犯逮捕。

劉湯米雖然因此受傷，但表示並不後悔，「當你看到不公平事情發生時你不應該走開」；他還說，他一生都在面臨仇恨犯罪，成長過程中因亞裔身分屢次遭人騷擾和辱罵；這次看見長者被欺負，他不能坐視不理，「如果發生在我母親身上呢?」，想到自家長輩，讓他更要出手相助。

可惜他的英勇並未得到應得回報，在劉湯米向MTA申請工傷賠償時遭到拒絕，MTA指出劉湯米受傷發生在他的中途休息時間，根據MTA規定，員工在自己時間受傷，並不符合工傷賠償，但員工可以選擇使用假期與病假來休帶薪假。

MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，如果受傷與工作職責無關、發生不在工作期間，那麼顯然不在承保範圍之內。

對此劉湯米與工會「TWU Local 100」提出了異議，工會副總裁 JP Patafio說「他見義勇為，做了正確的事，MTA稱他為英雄，但卻不想付錢給他，這明顯存在漏洞。」

MTA 華裔 大都會

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