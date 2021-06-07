葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)7日宣布，一旦全州成年人的新冠疫苗接種率達到70%，就將取消所有防疫相關的限制。美聯社

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)7日宣布，一旦全州成年人的新冠疫苗接種率達到70%，就將取消所有防疫 相關的限制；目前距離這一目標只差1.4%，葛謨預計八天後就能達到這一目標；同時，他表示，各學校的室外活動是否要求學生仍然戴口罩 ，各學區可自行決定。

葛謨表示，目前全州新冠檢測陽性率已經降至0.51%，繼續創下疫情以來新低，全州18歲以上居民已有68.6%至少接種一針；他說，一旦這一比率達到70%，紐約州將取消所有防疫限制，包括各類場所的可容量限制、社交距離要求和口罩限制；葛謨預計這一目標將在八天後實現，州衛生廳長扎克(Howard Zucker)則表示，最晚到7月初可以達到這一目標。

州府預算主任米希卡(Robert Mujica)則表示，目前仍在實行的防疫限制包括聚集場所的疫苗接種檢查、沒打疫苗的人仍須戴口罩並保持社交距離等，若接種率達到70%，這些限制都將廢除；不過，公共交通和特殊的超大規模聚集活動中，民眾仍須戴口罩。

大場合還是要檢查，沒打疫苗的必須戴口罩、保持社交距離。餐館還有限制，除了一些超大場合、公共交通，可能還需要戴口罩。

葛謨說，要提高接種率，州府未來將關注接種率較低的地區；他表示，州府將關閉一些接種量較低的接種點，將把資源部署在接種率較低的地區。

葛謨還表示，州府將允許各學區自行決定是否允許學生室外活動不戴口罩；他說，現在天氣變熱，室外活動戴口罩不方便，而且這一決定是為了和夏令營防疫政策保持一致，「現在夏令營活動已經不用戴口罩，學校的防疫政策應該一致。」