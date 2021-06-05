夏天來了 紐約市迎來高溫周末 連三天逾90度

紐約市迎來初夏首個高溫周末，空氣質量大幅下降。(本報檔案照)

紐約市 5日迎來初夏的第一股熱浪，擺脫一周來的陰雨及多雲天氣；氣象機構AccuWeather表示，從當日開始中西部地區的高溫 天氣系統，將使紐約的氣溫連續三、四天飆升至90華氏度以上；空氣品質將受影響。

氣象學家卡巴賓斯基(Carl Babinski)表示，如果在接下來的三天氣溫達到或超過90度，將會形成一股熱浪，如果8日(周二)持續高溫，炎熱的天氣可能還會多持續一天。

專家表示，預計高溫期間的氣溫將達到90多華氏度，海灘附近地區的氣溫則會低些；像皇后區遠洛克威(Far Rockaway)以及牙買加(Jamaica)因為有適度的海洋影響，氣溫可能不會高於80華氏度以上。

卡巴賓斯基指出，因為濕度較低，夜間不會像夏季一樣悶熱，但夜晚最低氣溫也會保持在70華氏度左右。

巴賓斯基警告說，國家氣象局(National Weather Service)本周末沒有對紐約發布任何高溫預警，但空氣質量可能會在下周開始惡化。

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)4日已敦促民眾做好準備，兒童、老年人和有呼吸系統疾病的人，易受到這種天氣的影響。

葛謨在一份聲明中寫道，「請鄰居們互關照，並限制戶外活動，確保你和你所愛的人在這些極端溫度下保持安全和健康。」

巴賓斯基說，1925年6月5日至7日，中央公園創下了99、98和96華氏的最高氣溫紀錄。