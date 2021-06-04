紐約州學校下周一起 室內戶外都不需戴口罩

紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為紐約市布朗士區的一所小學，學生們在家長帶領下到校上學。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，下周一(7日)起，取消州內學校、夏令營的口罩 令，無論是否接種了疫苗，學生和教職員工在教室內和戶外都不必須戴口罩；紐約市教育局當日則表示，會繼續要求公校學生和教師戴口罩。

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)4日致信聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，表示若CDC沒有反對意見，紐約州將於7日起執行新規，州內學校和夏令營內學生、露營者、教師、員工和輔導員，無論年齡、無論是否完全接種疫苗，都不會被強制要求配戴口罩，但在室內仍建議配戴，未完全接種的成人在高風險、易傳播的戶外環境，也建議戴口罩。

新規不會影響當前紐約州要求未完全接種人士在地鐵、公車和機場等地繼續戴口罩的規定。

對於州府允許各個學校和夏令營「不強制要求戴口罩」的新規定，紐約市教育局4日表示，為保證學生和教師的安全，全市公校會繼續要求學生和教師在校內戴口罩。

紐約州教師聯合會(New York State United Teachers)也認為這一政策變化的頒布太過突然，在缺乏州府和CDC任何額外指南下，建議各學區根據實際情況，及教師和家長的意見，來決定是否實施新政策。

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)則對新規表示歡迎，「州府的新規，終於將學校口罩令實施方案交給更了解學生和地方情況的各地區教育人士和家長來決定，這一規定與紐約已經取得的巨大抗疫成就相匹配。」

州衛生廳上月底已更新兒童暑期參加露營和托兒項目的防疫要求，依據新規，二至五歲兒童不需要強制配戴口罩，但要求還未接種的工作人員戴口罩。

CDC雖然還未做出回應，但根據CDC當前對12歲以下兒童及其他未完全接種人員的指導意見，仍強烈建議他們在室內及在室外長時間與他人接觸時戴口罩。

另外CDC最新數據顯示，日前全國青少年感染新冠住院數量增加，瓦倫斯基表示青少年在完全接種前，仍應該繼續配戴口罩，在還未完全接種的他人身邊活動時，應保持距離。

州府4日數據顯示，紐約州單日陽性率繼續降至0.42%，七天平均陽性率降至0.56%，該數字連續第60天下降，兩個數字均再次創下歷史新低；根據約翰霍普金斯大學數據，紐約州的疫情數字是全國各州最低。