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白思豪：紐約已復甦 7天平均陽性率達疫情來最低

記者張晨／紐約報導
紐約市長白思豪稱紐約已從疫情中「顯著復甦」。圖為5月17日，紐約客在曼哈頓一家酒吧舉杯共飲。(美聯社)
紐約市長白思豪稱紐約已從疫情中「顯著復甦」。圖為5月17日，紐約客在曼哈頓一家酒吧舉杯共飲。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)4日在接受MSNBC採訪時表示，紐約市新冠病毒檢測七天平均陽性率則降至去年3月1日出現首起病例以來的最低值，這表示已經從長達一年的疫情陰霾中「顯著復甦」，而現在也是時候停止「昨日之戰」並開始「展望未來」。

白思豪當日在MSNBC的「早安，喬」(Morning Joe)訪談節目中表示，與今年1月1日相比，如今新冠的確診人數下降了95%，陽性率下降91%，新冠住院率下降86%，七天平均陽性率為0.81%，是疫情在紐約市出現以來最低值。

「這是曾經是疫情的震中，而現在成了全國最安全的城市之一。」 他說，部分原因是因為大部分的紐約人都接種至少一劑新冠疫苗，另一部分原因則是民眾為了遵守防疫規定，都在某種程度上做出了犧牲。

從疫情開始之初，防疫就成為了紐約市工作的重點和難點，白思豪表示，幾乎是要求紐約人在一夜間改變他們的生活方式——「保持社交距離、居家避疫、配戴口罩、停止與朋友和家人的往來，但大家都做到了。」

而今年開始便是疫苗的推廣和普及，他表示，如今全市已接種了840萬劑疫苗，每一針都需要人們做出決定，紐約人也做到了。

對於近期貧乏的暴力問題白思豪補充道，他對這個城市和人民有信心，但面臨的長期挑戰仍然不可小覷，包括打擊犯罪和無家可歸的問題。

「如果你和遊民交談，你會發現他們其實過著『正常的生活』，但有些地方出了問題。」白思豪說，這需要非常的耐心和積極的外展，需要了解每個人的需要從而可以讓他們遠離居無定所的現狀，即使在疫情最嚴重的時候，市府也嘗試了許多方法讓遊民離開街道，但這項工作卻一直在重複、重複、重複。

他還談到了警察改革的建議，包括派社工與警察一起處理幾種類型的報警電話，但白思豪表示，在涉及暴力的情況下這樣做是不合適的。

「我們已經在紐約市做出了重大改變，我們現在派出(社工)處理非暴力的緊急電話，嘗試將非制服者更多的運用在緊急問題的處理中。」他說。

但與此同時他也指出，重要的是要把「新冠拋在腦後，因為疫情就快要結束，並可以開始積極的展望未來了；這就是為什麼我們將在9月全員開學，沒有問題，沒有遠程學習，是時候回歸正常的生活了。」

紐約市 白思豪 疫情

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