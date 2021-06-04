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打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

費城28歲的華裔外賣中餐館老闆林瑋，日前在協助員工處理車禍時，被對方車主的友人一拳擊倒在地，送醫搶救後，傷重不治；警方日前逮捕了涉嫌這起案件的嫌犯，以誤殺罪名移送法辦，但表示因無法證實嫌犯涉及仇恨犯罪，不以相關罪名提告。

根據費城警方消息，上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞(Jose Figueroa)被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦；但警方稱，因受害人與被告並不相識，且被告施暴時也未發表任何種族歧視的言論，尚不以仇恨犯罪偵辦這起案件。

林瑋的妻子張女士日前接受採訪時表示，他的丈夫於5月24日中午，接到一名英文不好的外賣郎電話，稱他在中餐廳附近街道遭遇小車禍，請他前往協助；她說，林瑋暫停店中的工作前往察看，幫助外賣郎與對方溝通。

張女士說，對方車主的一名男性親友突然出現在現場，用拳頭狠打了林瑋的頭部，導致他倒地不起，送醫搶救三日後，宣布不治身亡；警方趕到案發現場後，最初以車禍調查此案，在費城唐人街發展公司(Philadelphia Chinatown Development Corporation)告知後，才以刑事罪案調查這起案件。

林瑋於2007年14歲時，從中國福建省連江縣黄岐鎮依親移民來美，因家境不好，很早就外出打工，並於2016年借錢在費城東北部的L街，開了一家中餐外賣店。

開門營業後，張女士說，林瑋每天至少工作十小時，生意漸有起色；新冠疫情爆發後，也只停工兩個月，就冒著染疫風險繼續開店；她說，開店欠下借債今年已還清，第二個孩子也在年初出生，隨著疫情趨緩，生活終見曙光，但均被這場意外打破。

張女士表示，林瑋是家中的唯一經濟支柱，丈夫突然離世後，她還有一個19個月大與三個月的孩子需要扶養；她說，這場意外對於一家人來說就是一場噩夢，未來不知如何是好。

林瑋日前因一起意外導致死亡。(張女士提供)
林瑋日前因一起意外導致死亡。(張女士提供)

費城 車禍 疫情

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