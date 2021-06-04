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華裔青年紐約華埠人像攝影 紀錄「華埠的花兒們」

記者張晨／紐約報導
拉買菜車前來的老人，鄭耀東也把它一起拍攝了照片。(鄭耀東提供)
拉買菜車前來的老人，鄭耀東也把它一起拍攝了照片。(鄭耀東提供)

華裔攝影師鄭耀東的印象裡，生養自己的華埠始終是最溫暖的歸宿，但2020年的疫情與2021年的反亞裔仇恨犯罪使這裡失去了原本的活力；「老人們困在家中，年輕人也不能時常探望，華裔尊為首的家庭被硬生生的分隔開來。」鄭耀東說，所以才決定舉起相機以「花兒哪兒去了」(Where did all the flowers go)免費為耆老和年輕一代拍攝人像並打印出來附贈，紀錄那些燦爛笑容，就像是開在華埠最美的花兒。

第二章節則在3日開展，同時展出他在去年疫情中拍攝的華埠街頭黑白攝影作品。(記者張...
第二章節則在3日開展，同時展出他在去年疫情中拍攝的華埠街頭黑白攝影作品。(記者張晨/攝影)

鄭耀東表示，此項目共分為三個章節，第一章節在五月中旬展開，與紐約中華公所、Feed Forward、愛心餐(Heart of dinner)合作為耆老們免費派送熱餐、日用品的同時為他們拍攝肖像。

「這是第一次讓他們能在相對擁擠的華埠街頭摘下口罩，展露笑顏。」他說，雖然在開放的環境，但還是儘量讓老人們保持距離。

鄭耀東表示，此項目共分為三個章節，第一章節在五月中旬展開。圖為第一章節時在公所外...
鄭耀東表示，此項目共分為三個章節，第一章節在五月中旬展開。圖為第一章節時在公所外排隊等待領餐、拍照的民眾。(記者張晨/攝影)

有的人和自己愛人結伴而來，數十年沒有幾乎同拍合照的老夫妻也在鏡頭前羞澀的牽起了手，有的老人則拉著「非常具有華人標誌的買菜車」前來，鄭耀東也把它和老人一起拍攝近了照片中，目的是「為了讓一切都自然的流出來，而並非刻意擺拍。」

數十年沒有幾乎同拍合照的老夫妻也在鏡頭前羞澀的牽起了手。(鄭耀東提供)
數十年沒有幾乎同拍合照的老夫妻也在鏡頭前羞澀的牽起了手。(鄭耀東提供)

第二章節則在3日開展，他和團隊成員在企李士提街(Chrystie St.)55號設置了獨立的拍攝場地，並展出自己在去年疫情中拍攝的華埠街頭黑白攝影作品。

鄭耀東表示，第二章節不單單侷限在耆老，也為年輕人、社區團體或者居住在華埠的外族裔開放，集合華裔年輕人的太陸舞龍舞獅團隊、為社區巡邏的華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)以及為華埠派餐長達一年46號美食店的志願者們都在拍攝行列。

第一章節在中華公所舉行，派餐同時為耆老拍照。(鄭耀東提供)
第一章節在中華公所舉行，派餐同時為耆老拍照。(鄭耀東提供)

而在拍攝過後，照片不但會被打印出來附贈，工作人員是還會用錄音筆紀錄每一位「花朵」的故事，或短或長，都由被採訪者決定，一個詞一句話都是華埠最有代表性的聲音。

第三章節則會是前兩個章節的總合，會將所有拍攝的人像整體展示在一個畫廊中以回歸「花兒哪兒去了」的主題；鄭耀東說，歡迎所有人走進來，一直到6日的下午6時都會在畫廊恭候想要拍攝的民眾，「這一張張的笑臉正是我們華埠最美的花朵。」

在鄭耀東的印象裡，生養自己的華埠始終是最溫暖的歸宿。(鄭耀東提供)
在鄭耀東的印象裡，生養自己的華埠始終是最溫暖的歸宿。(鄭耀東提供)

華埠 華裔 疫情

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